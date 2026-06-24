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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Paraguay karşılaşmasının yeniden oynanması talebiyle FIFA nezdinde girişimde bulunduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre TFF, maç sırasında yaşanan bir olay nedeniyle karşılaşmanın tekrar edilmesini talep etti.

SAAT DETAYI GÜNDEM OLDU

İddiaya göre Paraguaylı bir futbolcu, karşılaşmanın 45. dakikasında yere düşen hakem saatini alarak bileğine taktı.

Yaşanan olayın ardından TFF'nin konuyu FIFA'ya taşıdığı öne sürüldü.

FIFA TALEBİ REDDETTİ

Haberde yer alan bilgilere göre FIFA, TFF'nin maçın tekrar edilmesi yönündeki talebine olumsuz yanıt verdi.

Kararda, söz konusu olayın hakemin görevini yerine getirmesine engel oluşturmadığı ve maçın tekrarını gerektirecek bir durum meydana getirmediği belirtildi.

"İKİNCİ SAAT" GEREKÇESİ

FIFA'nın değerlendirmesinde hakemin ikinci bir saat kullandığına dikkat çekildi.

Kurumun TFF'ye gönderdiği yanıtta, "Talimatlar açık. Görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ancak bu durum hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini ortaya koymuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ

Habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da süreçle ilgili, "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" dediği öne sürüldü.