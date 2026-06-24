Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar sabit kalırken işlem hacminde gerileme dikkat çekti. Dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 153 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 276 bin 223 lira oldu. Bu rakam, önceki gün açıklanan 4 milyon 596 bin 46 liraya göre düşüş gösterdi.

Piyasada gaz ticaret miktarı ise 191 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Dengeleme gazı fiyatlarında da önemli seviyeler oluştu. Buna göre dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 10 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 295 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye’ye dün toplam 102 milyon 851 bin 272 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 102 milyon 849 bin 239 metreküp oldu.

Doğal gaz piyasasında işlem hacmindeki düşüşe rağmen fiyatların sabit kalması, arz-talep dengesinin korunduğuna işaret ediyor.