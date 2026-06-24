16 yıldır tamamlanamayan ve adeta "Yaparsa AK Parti yapar" dedirten proje 2012-2026 yılları arasında 6 kez ihaleye çıktı 10 milyar lira para ödendi. Ancak ortada ne baraj var ne de su...
AK Parti'den 16 yıldır bitirilemeyen Melen Barajı için 15 milyar liralık yeni ihale
İstanbul'un su sorununu 2071 yılına kadar çözmeyi planlayan Melen Barajı hikayeye döndü. 2012'de ilk kez ihaleye çıkan barajın temeli 2014'te atıldı. 16 yıldır bitmeyen baraja 25 milyar lira gömüldü.Aykut Metehan
Yılan hikayesine dönen baraj geçtiğimiz günlerede bir kez daha ihaleye çıktı. İhaleye davet usulü 4 şirket iktidara yakın şirket çağırıldı. İhale 15 milyar liraya Limak'a verildi.
BİR TÜRLÜ BİTİRİLEMİYOR
Melen Barajı inşaat işi, 14 yıl sonra bir kez daha gündeme geldi. İhalesi, 2012 yılında yapılan, temeli 2014’te atılan Melen Barajı için dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Melen Barajı’nı 7 Aralık 2016’da saat 14.59’da bitiriyoruz" demişti.
Kil çekirdekli kaya dolgu yerine silindirle sıkıştırılmış beton gövde ile yapılan Melen Barajı’nın gövdesinde çatlaklar meydana geldi. Derin ve tehlike arz eden çatlaklar nedeniyle proje durduruldu.
DSİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı inşaatı için 2020 yılında yeni bir ihale daha yaptı. Melen Barajı’nın, bu ihalenin ardından başlayan inşaatla da bitmeyeceği anlaşıldı. İş, 2022 yılında tasfiye edildi.
Devlet, Melen Barajı’na bugüne dek değişik tarihlerde açılan ihaleler kapsamında 10 milyar TL düzeyinde harcama yaptı.
DSİ Genel Müdürlüğü‘nün, Melen Barajı inşaatını tamamlamak için başlattığı yeni süreç sonuçlandı.
"2030’lu yılların başında tamamlanması bekleniyor"
Melen Barajı inşaatını tamamlama işi yaklaşık 15 milyar TL bedelle Limak İnşaat’a verildi. DSİ ile Limak İnşaat arasında 22 Haziran Pazartesi günü sözleşmenin imzalandığı belirtildi.
Kaynaklar, ihalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi uyarınca "davet usulü" ile gerçekleştirildiğini kaydederek, Limak dahil 4 şirketin davet edildiğini söyledi.