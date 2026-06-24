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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç futbolcu Amara Diouf'un transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, 18 yaşındaki Senegalli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nde düzenlenen imza törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan da katıldı.

Resmi sözleşmeye imza atan Amara Diouf, sarı-lacivertli takımın yeni oyuncusu oldu.

"GELECEK VADEDEN YETENEKLERDEN BİRİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, Amara Diouf'un Afrika futbolunun en gelecek vadeden genç yetenekleri arasında gösterildiği vurgulandı.

Ayrıca oyuncunun gelişiminin uzun vadeli ve planlı bir program çerçevesinde sürdürüleceği belirtilirken, bireysel gelişim odaklı bir çalışma modeli uygulanacağı ifade edildi.

HOŞ GELDİN MESAJI

Fenerbahçe, transfer duyurusunun sonunda genç futbolcuya başarı dileklerinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."