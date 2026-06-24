Kaynak: Haber Merkezi

Türk basınının cesur ve ilkeli sesi YENİÇAĞ, Türkiye’nin gündemini sarsan, halk sağlığıyla oynayan büyük bir skandalı gün yüzüne çıkararak gerçek gazeteciliğin ne olduğunu tüm ülkeye gösterdi.

YENİÇAĞ’ın ısrarlı ve titiz takibiyle manşetlere taşıdığı "Sanayinin içinde diş fabrikası: Suriyelinin ürettiği kaçak dişler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor" başlıklı özel haberi, emniyet birimlerini harekete geçirdi ve halk sağlığını tehdit eden o karanlık imalathaneye darbe indirilmesini sağladı.

YENİÇAĞ’ın Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bu tehlikeyi deşifre etmesinin hemen ardından, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Reyhanlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sanayi sitesi içerisine gizlenmiş, hiçbir tıbbi hijyen ve yasal izni bulunmayan ve Suriye uyruklu bir şahıs tarafından adeta bir "sağlık katliamı merkezine" dönüştürülen adrese operasyon düzenlendi.

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, YENİÇAĞ’ın haberinin doğruluğu tek tek teyit edilirken, adreste piyasa değeri milyonları bulan ve insan sağlığını hiçe sayarak merdiven altı diş yapımında kullanılan çok sayıda yüksek teknoloji cihaz ve malzeme ele geçirildi.

SAĞLIK TERÖRÜ CEPHANELİĞİ

Halkın ağız ve diş sağlığını, steril olmayan koşullarda ürettikleri kaçak malzemelerle tehlikeye atan adreste yapılan aramalarda adeta eksiksiz bir laboratuvar ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen malzemelerin listesi, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi:

1 adet 3D Yazıcı ve yazıcı reçinesi (Kaçak diş modellemesinde kullanılan teknolojik cihazlar)

1 adet Kül ocağı ve 1 adet Vibrasyon cihazı

1 adet Alçı kesme motoru

1 adet Çift el kumlama makinesi

1 adet Artikülatör (Çene hareketlerini taklit eden profesyonel tıbbi alet)

2 adet Mufla ve 45 adet Diş ölçü kaşığı

3 kutu Protez düzeltme frezi (Toplam 90 adet)

3 paket Dental alçı (Toplam 3 kg)

İKİ ŞAHIS GÖZALTINDA

YENİÇAĞ'ın Türkiye gündemine taşıdığı bu organize kaçakçılık ve sahtekarlık ağının sorumluları da adaletten kaçamadı. Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathaneyi yürüten İ.E. ve A.E. isimli şahıslar emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında derhal adli işlem başlatıldı.