Tek bir paketle 80 bin TL kazanıyorlar: 'Evinde olan herkes kazanabilir'

Yıldız Sıkkın: "Ev Kadınlarımız İçin Muazzam Bir İş İmkanı, Geliri Çok Güzel!"

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde yaşayan, üniversite mezunu, evli ve ikişer çocuk annesi olan Yıldız Sıkkın ile Ayşe Akat, evlerinin alt katını dut yapraklarıyla donatarak ipek böceği yetiştiriciliğinin piri oldu. Bu işi tam 10 yıldır istikrarla sürdürdüğünü belirten Yıldız Sıkkın, ev kadınlarına şu sözlerle çağrıda bulundu: "İpek, güzel ve dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılıyor. Koza üretiminde bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyum. Ömrümüz olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. İpek böcekçiliği ev kadınlarımız için güzel bir iş imkanı. Geliri çok güzel."