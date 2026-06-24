Muğla'dan tüm Türkiye’ye örnek olacak bir yerel kalkınma hamlesi yükseliyor. Köyceğiz'de uzun yıllardır sürdürülen ipek böcekçiliği, ilçedeki 110 aile için hayati bir ek gelir kapısı olmayı sürdürüyor.
Tek bir paketle 80 bin TL kazanıyorlar: 'Evinde olan herkes kazanabilir'
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evlerinin alt katını devasa bir üretim üssüne dönüştüren üniversite mezunu iki cesur kadın, Yıldız Sıkkın ve Ayşe Akat, tek bir paket ipek böceğinden tam 80 bin lira ek gelir elde ederek aile bütçelerini şaha kaldırdı. İşte detaylar...Kaynak: DHA
Geçen yıl 7,5 ton yaş koza üretiminin gururla gerçekleştirildiği ilçede, bu sezon rekoltenin 10 ile 12 ton arasına fırlaması bekleniyor. Devlet destekleriyle harmanlanan bu eşsiz üretim modelinden ilçeye tam 15 milyon lira sıcak para girişi hesaplanıyor.
Yıldız Sıkkın: "Ev Kadınlarımız İçin Muazzam Bir İş İmkanı, Geliri Çok Güzel!"
Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde yaşayan, üniversite mezunu, evli ve ikişer çocuk annesi olan Yıldız Sıkkın ile Ayşe Akat, evlerinin alt katını dut yapraklarıyla donatarak ipek böceği yetiştiriciliğinin piri oldu. Bu işi tam 10 yıldır istikrarla sürdürdüğünü belirten Yıldız Sıkkın, ev kadınlarına şu sözlerle çağrıda bulundu: "İpek, güzel ve dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılıyor. Koza üretiminde bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyum. Ömrümüz olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. İpek böcekçiliği ev kadınlarımız için güzel bir iş imkanı. Geliri çok güzel."
Ayşe Akat: "10 Dut Ağacı Olan Her Kadın 80 Bin Lira Kazanabilir"
15 yıl önce evlendiğinde eltisinin tavsiyesi üzerine bu işe sıfırdan başladığını ve büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Ayşe Akat ise işin finansal formülünü kuruşu kuruşuna açıkladı:
"15 yıl önce evlendiğim zaman eltimin tavsiyesi ile bu işe başladım ve başarılı oldum. Özellikle 10 yetişkin dut ağacı olan kadınlarımız 1 pakete rahatlıkla bakabilir. Bunun da getirisi yaklaşık 80 bin lira."
Evlerinin altını adeta fabrikaya dönüştüren kadınlar, hiçbir büyük sermayeye ihtiyaç duymadan, sadece doğanın gücüyle kazançlarını elde ediyor.
81 İle Örnek Model: 110 Aileye 15 Milyon Liralık Devlet Desteği
Köyceğiz genelinde 110 ailenin geçim kaynağı haline gelen bu mikro-endüstriyel üretim modeli, devlet desteklerinin doğru kullanılması durumunda kırsal göçün nasıl engelleneceğini de gözler önüne seriyor.
Bu sezon hedeflenen 10-12 tonluk rekolte gerçekleştiğinde, Köyceğizli üreticilerin cebine toplamda 15 milyon lira girecek.
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.