Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, özellikle asgari ücretliler ve emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında korunması gerektiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANMALI"

Temmuz ayında asgari ücrette ara zam yapılması gerektiğini savunan Destici, çalışanların enflasyon karşısında alım gücünün korunmasının önemine dikkat çekti.

Asgari ücretlilerin ülkedeki en düşük gelir grubunu oluşturduğunu ifade eden Destici, "Bütün çalışanlara ve emeklilere altı aylık enflasyon farkı veriliyor. Peki asgari ücretliye neden verilmiyor? En düşük gelir grubunu oluşturan vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu mutlaka temmuz ayında toplanmalı ve en azından enflasyon farkı kadar bir artış yapılmalıdır" dedi.

"EMEKLİLERİN AYLIK KAYBI YAKLAŞIK 20 BİN LİRA"

Emeklilerin yaşadığı gelir kaybına da değinen Destici, 2023 yılından bu yana emeklilerin önemli ölçüde mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

Çalışan-emekli gelir dengesinin bozulduğunu savunan Destici, emeklilerin aylık bazda yaklaşık 20 bin liralık kayıp yaşadığını iddia ederek, bu farkın kademeli olarak telafi edilmesini istedi.

Destici, "Bu farkın tamamının tek seferde verilmesi mümkün görülmüyorsa, en azından bir kısmı temmuz ayında, kalan bölümü ise ocak ayında ödenerek emeklilerimizin mağduriyeti giderilmelidir" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK GELİRLİ KESİMLER ÖNCELİKLİ KORUNMALI"

Ekonomik politikaların merkezinde dar gelirli vatandaşların yer alması gerektiğini vurgulayan Destici, özellikle emekliler ve asgari ücretlilerin yüksek enflasyon karşısında desteklenmesinin sosyal adalet açısından önem taşıdığını söyledi.

BBP lideri, temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerinde düşük gelirli kesimlerin beklentilerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.