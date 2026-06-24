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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “vatana ihanet” suçundan idam edilen Şeyh Said'in "hatırasına" hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 87 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, söz konusu cezayı 8 bin 700 lira adli para cezasına çevirdi.

Davaya katılmak üzere Hınıs'a giden Özdağ, saat 10.30'da hakim karşısına çıktı. Özdağ savunmasında, “Vatan hainine vatan haini demenin hatırasına hakaret olmadığını” ileri sürdü.

Şeyh Said'in 3 yakını tarafından açılan davada kararın açıklanmasının ardından Özdağ, SÖZCÜ'ye değerlendirmelerde bulundu.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, mahkemenin kendisine para cezası verdiğini, hükmün açıklanmasının ise ertelendiğini söyledi.

87 günlük cezanın günlük 100 lira üzerinden hesaplandığını belirten Özdağ, cezanın yaklaşık 8 bin 700 lira adli para cezasına çevrildiğini ifade etti.

Özdağ, davadaki temel sorunun verilen cezanın miktarı olmadığını savunarak, "Mahkeme kararı, Şeyh Said'in muteber bir hatırası olduğu kabulüyle bu cezayı verdi. Çünkü başka türlü ceza veremezdi. Oysa Şeyh Said'in muteber bir hatırası yok" dedi.

Şeyh Said'in neden olduğu ölümleri hatırlatan Özdağ, "Şimdi Şeyh Said'in öldürdüğü, şehit ettiği askerlerimizin hatıraları ne olacak? Yarın Öcalan için de akrabaları başvurursa ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Kararın hukuki süreçte yeniden değerlendirilmesi için girişimde bulunacaklarını belirten Özdağ, "Durum vahimdir. Bu nedenle konuyu Adalet Bakanlığı'na götürüp kanun yararına bozma talebinde bulunacağız. Ardından dosyanın Yargıtay'a gönderilmesini isteyeceğiz. Adalet Bakanlığı talebimizi kabul ederse Yargıtay dosyayı yeniden değerlendirecek" diye konuştu.

Meselenin bir kişinin başka bir kişiye hakareti olmadığını öne süren Özdağ, konunun siyasi ve tarihi bir boyutu bulunduğunu savundu.

Özdağ, "Melih Gökçek ile Bekir Bozdağ davasında kullanılan bir ifadeyi Yargıtay'ın hakaret olarak değerlendirdiği belirtildi. Ancak burada vatana ihanetten mahkum olmuş bir kişi söz konusu. Üstelik mahkemenin savcısı da kendisini alçak olarak nitelendiriyor. Bu tutanaklarda da yer alıyor" ifadelerini kullandı.