Kuyum ticaretiyle uğraşan esnafı ve birikimlerini değerli taşlarla güvence altına almak isteyen milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren hayati bir mevzuat değişikliğine imza atıldı. Ticaret Bakanlığı, laboratuvar ortamında üretilen veya yapay olarak oluşturulan kıymetli taşların satışında tüketicilerin daha açık, net ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla kuyum ticaretine ilişkin yönetmelikte radikal bir reforma gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni mevzuata göre, bundan böyle insan müdahalesiyle oluşturulan hiçbir kıymetli taş, doğal muadilleriyle aynı kefeye konulamayacak; yan yana duramayacak.

"YAPAY" VE "SENTETİK" İFADESİ OLMADAN TEK BİR ÜRÜN BİLE SATILAMAYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni mevzuat uyarınca, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri artık belirli ibareler kullanılmadan kesinlikle satışa sunulamayacak. Kuyumcular ve mücevher satıcıları, bu tür ürünlerin pazarlanmasında ve satışında; "Sentetik", "Laboratuvar üretimi", "Yapay üretim" ya da Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek benzer ifadelerden en az birini açıkça belirtmekle yükümlü olacak. Yapılan bu kritik düzenleme ile tüketicilerin doğal taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen taşları hiçbir kuşkuya yer bırakmadan, en kolay şekilde ayırt edebilmesi hedefleniyor.

BİLGİLENDİRMELER ETİKET VE FATURALARDA ORTADA OLACAK

Yeni düzenleme kapsamında, söz konusu sentetik ve yapay taş ibarelerinin tüketicilerin kolayca görebileceği alanlarda yer alması zorunlu hale getirildi. Bu doğrultuda bakanlığın emrettiği zorunlu ifadeler; ürün etiketlerinde, ürün sertifikalarında, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde açık ve net bir şekilde bulundurulacak. Böylece vatandaşa doğal taş fiyatına laboratuvar üretimi taş satılarak yapılan gizli servet transferlerinin ve haksız kazanç kapılarının önüne yasal bir barikat kurulmuş oldu.

FİZİKİ MAĞAZALARDA AYRI VİTRİN, İNTERNETTE AYRI KATEGORİ ZORUNLULUĞU!

Yönetmelik değişikliği, sadece ürün üzerindeki yazılı ibareleri değil, bu ışıltılı ürünlerin sergilendiği fiziki ve dijital alanları da baştan aşağı değiştiriyor. Sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarının birbirinden tamamen ayrıştırılması kanunen mecburi kılındı. Buna göre; fiziki mağazalarda ürünler tamamen farklı vitrin ve bölümlerde sergilenmek zorunda kalacak. İnternet satışlarında ise bu ürünler tüketicilere tamamen ayrı kategoriler altında, birbirine karıştırılmadan sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni düzenlemenin sahadaki tüm hükümlerinin uygulanmasından ve kaçak satış yapanların en ağır cezalarla denetlenmesinden doğrudan Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.