Hurda teşviki teklifiyle MTV borçlarına tam vergi affı geliyor: Gözler TBMM’de

Yaklaşım genel olarak doğru olsa da tek başına model yılı belirleyici olmamalıdır. Türkiye'de halen çok iyi durumda olan 1998-2000 model arası araçlar mevcuttur. Bu noktada teklifin sadece yaşa değil, son 5 yıldaki kullanım ve işlem verilerine dayandırılması rasyonel bir adımdır.