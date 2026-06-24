Orta ve Güney Avrupa üzerinde konumlanan devasa bir antisiklon (yüksek basınç merkezi), Alp bölgesi başta olmak üzere kıta genelinde termometreleri patlatma noktasına getirdi. Sağlık riskleri, ulaşım iptalleri, boğulma vakaları ve orman yangınları Avrupa’nın ana gündemi haline geldi.

BELÇİKA’DA HAYAT DURMA NOKTASINDA: TREN SEFERLERİ İPTAL

Belçika Ulusal Kriz Merkezi; Halk Sağlığı Bakanlığı ve Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) ile gerçekleştirdiği acil durum toplantısının ardından "Ulusal Sıcak Hava Planı" kapsamında alarm aşamasını devreye soktu:

38 Derece Bekleniyor: Ülke genelinde turuncu uyarı verilirken, sıcaklıkların sağlık için kritik sınır olan 35 dereceyi aşarak cuma günü 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının da düşmeyeceği ve ozon yoğunluğunun tehlikeli seviyelere çıkacağı bildirildi.

Demir Yollarında İptaller: Belçika Demir Yolları (SNCB), rayların genleşmesi, altyapı ve yolcu güvenliği riskleri nedeniyle çarşamba ve cuma günleri arasında günde yaklaşık 100 tren seferini iptal ettiğini duyurdu.

Fransa Yanıyor: 40 Derece Sıcaklık ve 58 Kırmızı Vilayet

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkede rekor kıran sıcaklık dalgası nedeniyle alarm seviyelerini en üst düzeye çıkardı. 31 vilayette turuncu, 58 vilayette ise kırmızı alarm ilan edildi. Birçok kentte termometrelerin 40 dereceyi göstereceği bildirildi.

AŞIRI SICAKLARIN FRANSA’DAKİ FATURASI İSE ŞİMDİDEN AĞIR OLDU

Orman Yangınları: Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar ormanları çıra gibi yakmaya başladı. Maine-et-Loire'da 97 hektar, Lot-et-Garonne'da ise iki ayrı bölgede toplam 92 hektar ormanlık alan küle döndü.

Serinleme Faciaları: Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 18 Haziran'dan bu yana serinlemek amacıyla kontrolsüz şekilde nehir, göl ve denizlere giren 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

İSVİÇRE’DE TARİHİ REKOR: BERN’DE SON 162 YILIN EN SICAK HAZİRANI

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss) uzmanı Sabrina Bieri, ülkede kelimenin tam anlamıyla tarihi bir haziran ayı yaşandığını belirtti. 1959 ve 1960'lardan beri ölçüm yapan Hallau, Schaffhausen, Delemont ve Buchs Aarau istasyonlarında peş peşe rekorlar kırıldı.

162 Yıllık Rekor Eridi: Başkent Bern, dün kayıtlara geçen sıcaklık değeriyle son 162 yılın en yüksek haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı.

Pik Noktası Henüz Gelmedi: Meteorologlar, sıcak hava dalgasının en kavurucu günlerinin 25-28 Haziran tarihleri arasında yaşanacağını ve yeni istasyonlardan da rekor haberleri geleceğini tahmin ediyor. Ülkenin kuzeybatısında 4. seviye, ova bölgelerinde ise 3. seviye alarm durumunun gelecek hafta sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.