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Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın 7. duruşmasında Martı TAG'ın web sitesi ile mobil uygulamasının tüm mecralardan sunulmasına ve reklam faaliyetlerine erişim engeli getirildi.

MARTI MOTOSİKLETE ENGEL YOK

Taksiciler Martı Motosiklet'in de yasaklanmasını istemişti. Ancak mahkeme bu durumun haksız rekabete sebebiyet vermediğine kanaat getirdi.

TAG'ın internet sitesinin ve uygulamasının erişime engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı da reddedildi.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu yasak kararının istinafa açık olduğu belirtildi.