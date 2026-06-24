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Kaynak: İHA

Ankara’da düzenlenen operasyonda Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ile çatışmaya giren IŞİD mensubu terörist öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte mensup karısı ise yaralı olarak yakalandı.

OLAY

Dün sabah Haymana’nın Sazağası Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, IŞİD mensubu M.K. ile karısı N.K.’nın bulundukları adrese Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada örgüt mensubu M.K. öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte üye karısı N.K. ise yaralı olarak yakalandı.