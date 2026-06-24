Yurdun en sıcak noktaları Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyıları olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, Antalya'da 35, İzmir ve Aydın çevrelerinde ise 34-35 derece ölçülecek. Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurdun batısında kavurucu sıcaklar etkili olurken, doğusunda aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.Yunus Arıkan
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklık 30 derece, Edirne'de 34 derece, Bursa'da ise 31 derece civarında seyredecek. İç Anadolu'da Ankara 30, Konya 31 ve Eskişehir 29 derece ile mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşayacak.
Artvin, Rize, Trabzon'un iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.
Gece sıcaklıkları da birçok kentte 20 derecenin üzerinde seyredecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının 24-26 derece bandında kalması bekleniyor. Bu durumun hissedilen sıcaklığı artıracağı ifade ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık