Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış

Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurdun batısında kavurucu sıcaklar etkili olurken, doğusunda aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 1

Yurdun en sıcak noktaları Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyıları olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, Antalya'da 35, İzmir ve Aydın çevrelerinde ise 34-35 derece ölçülecek. Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

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Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 2

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklık 30 derece, Edirne'de 34 derece, Bursa'da ise 31 derece civarında seyredecek. İç Anadolu'da Ankara 30, Konya 31 ve Eskişehir 29 derece ile mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşayacak.

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Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 3

Artvin, Rize, Trabzon'un iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

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Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 4

Gece sıcaklıkları da birçok kentte 20 derecenin üzerinde seyredecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının 24-26 derece bandında kalması bekleniyor. Bu durumun hissedilen sıcaklığı artıracağı ifade ediliyor.

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Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 5

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

5 12
Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 6

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

6 12
Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 7

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

7 12
Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

8 12
Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu

9 12
Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

10 12
Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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