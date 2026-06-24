Meteoroloji 81 ili saat vererek uyardı: Batı'da cehennem sıcağı, Doğu'da sağanak yağış

Yurdun en sıcak noktaları Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyıları olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, Antalya'da 35, İzmir ve Aydın çevrelerinde ise 34-35 derece ölçülecek. Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.