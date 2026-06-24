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Pew Araştırma Merkezi, 8 Şubat - 13 Mayıs tarihleri arasında dünya genelindeki 36 ülkeden 42 bin 151 katılımcının nabzını tuttu. Katılımcılara ABD'nin küresel rolü, güvenilirliği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikalarına yönelik görüşleri soruldu. Ortaya çıkan veriler, ABD'nin küresel yumuşak gücünün ve diplomatik kredisinin ciddi bir erozyona uğradığını kanıtladı.

EN BÜYÜK GÜVEN KIRILMASI EN YAKIN MÜTTEFİKLERDE

Anket sonuçlarında en dikkat çeken detay, ABD ile askeri, ekonomik ve köklü tarihi bağları bulunan ülkelerdeki sert düşüş grafiği oldu. ABD'yi "güvenilir bir ortak" olarak görenlerin oranındaki değişim verileri şu şekilde paylaşıldı:

Kanada: 2022 yılında Kanadalıların %83'ü ABD'yi güvenilir bir ortak olarak tanımlarken, bu oran dramatik bir düşüşle %35'e geriledi.

Fransa: Avrupa'nın köklü aktörlerinden Fransa'da güven oranı %62'den %27'ye kadar çakıldı.

Almanya: Berlin-Washington hattındaki kırılma da verilere yansıdı; Almanya'da 2022'de %83 olan güven seviyesi %39'a düştü.

"DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLIYOR" DİYENLERİN ORANI YARI YARIYA AZALDI

Anket, sadece "güvenilirlik" başlığında değil, ABD'nin küresel güvenlik mimarisine olan katkısı noktasında da müttefiklerinin inancını kaybettiğini gösteriyor. "ABD dünya genelinde barış ve istikrara katkı sağlıyor" vizyonuna katılanların oranında son bir yılda yaşanan düşüşler dikkat çekici boyutlara ulaştı:

POLİTİKALARA YÖNELİK TEPKİ BÜYÜK

Uzmanlar, ABD'nin küresel algısındaki bu sert düşüşün temel nedenleri arasında; Washington'ın çok taraflı anlaşmalardan çekilme eğilimleri, uluslararası krizlerde izlediği tek taraflı politikalar ve müttefikleriyle yaşadığı ticari/askeri fikir ayrılıklarının etkili olduğunu belirtiyor. Ankete katılan birçok ülkede, ABD'nin mevcut dış politika çizgisinin küresel istikrardan ziyade yeni öngörülemezlikler ve gerilimler ürettiği fikri ağırlık kazanmış durumda.