MALATYA'DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi birçok ilde hissedildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, KILICINI ÇEKTİ: BENDEN SUSMAMI BEKLEYENLER VAR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye seslendi... "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var." diyen Kılıçdaroğlu'nun "Bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür." açıklamaları dikkat çekti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA CHP'DEN İLK YANIT: ALİ MAHİR BAŞARIR TEK TEK HATIRLATTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayımladığı videoyla CHP içerisinde bir arınmadan söz etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz" dedi. Ali Başarır'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt geldi.

CUMHURİYET ERDOĞAN: SEÇMENİNİ UTANDIRAN PARTİ HALİNE DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ana muhalefet partisi CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok." ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu: Cumhuriyet'in savcılarını göreve çağırıyorum.

UYUŞTURUCU KARTELİ İSTANBUL’DA YAKALANDI: ALMANYA 'DİFÜZYON MESAJI' İLE ARIYORDU

Almanya tarafından hakkında arama kararı çıkartılan ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen V.B., MİT ve İstanbul polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı.

32 GIDA ÜRÜNÜ YASAKLANDI: RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni geliştirilen gıdaların piyasaya arzına ilişkin kuralları belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle güvenlik kriterleri netleşirken, bazı ürünler kapsam dışı bırakıldı. Yeni dönemde Bakanlık onayı zorunlu olacak.

DEV BANKA TARİH VERDİ: ALTINDA TOPARLANMA BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz günlerde ABD doları bazında altın fiyatları sınırlı yükselişler kaydetmeye başladı. Goldman Sachs, merkez bankalarının altın iştahının sanılandan çok daha dirençli olduğunu ve yükseliş trendinin bozulmadığını ilan etti.

BAYRAMDA O HATAYI YAPARSANIZ PARANIZI KURTARAMAZSINIZ, SAKIN İNANIP GİTMEYİN

Kurban Bayramı'nda 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık otel tatili, yol ve yemek dahil 200 bin liraya dayanınca rotalar zorunlu olarak değişti. Otel lüksünden kaçıp maliyeti yarı yarıya düşüren günlük kiralık ev ve villalara akın eden vatandaşlar, bu kez de "belgesiz/kaçak kiralama" tuzağına düştü.

ARSLAN BULUT: İLÇE BAŞKANI DA BULAMAZSINIZ, DEVLET BAŞKANI DA...

Ahmet Davutoğlu, zaman zaman başbakanlığı döneminde Siyasi Etik Yasası'nı çıkarmak istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine “Bu düzenlemeyi yaparsanız, ilçe yönetecek başkan bulamazsınız Ahmet bey” dediğini ifade etmektedir...

MSB'DEN İSRAİL'E: VATANDAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN

Sumuud Filosu'na müdahale sonrası vatandaşlarımızı alıkoyan İsrail'e MSB'den çağrı geldi. MSB, İsrail'in bu eylemini korsanlık olarak nitelerken "Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın" dedi.

İNGİLİZ TAHTININ VARİSİ KİRAYA ÇIKTI: 'SARAY DEĞİL HUZURU İSTİYORUZ' DEDİLER

Prens William ve Kate Middleton çifti saray yaşamını geride bırakarak Forest Lodge’a taşındı. Ünlü çiftin “sonsuza dek yaşayacağız” dedikleri bu konut için yıllık ne kadar kira verdikleri ve evin detayları ortaya çıktı.

NATO'NUN BAŞKENTİNDE PASAPORT KRİZİ: BİLETİNİZ İPTAL OLABİLİR

NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin merkezi Belçika’da Brüksel Havalimanı’nda pasaport kontrolünde yaşanan uzun kuyruklar nedeniyle yaz aylarında büyük aksaklıklar yaşanabileceği ve önlem alınmazsa "tam kaos" oluşacağı uyarısı yapıldı.

HÜRMÜZ'DEN 24 SAATTE 26 GEMİ GEÇTİ

İran Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 26 farklı türde geminin geçtiğini duyurdu

MARK RUTTE NATO KARARGAHINDAN 'ANKARA MESAJI' VERDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin müttefiklerin taahhütlerini yerine getirmesine odaklanacağını belirtti.

ABD'NİN AHMEDİNEJAD'I İKTİDARA GETİRME PLANI MI VARDI?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının perde arkasına dair dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. NYT’ye konuşan ABD’li yetkililer, İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın yönetimin başına getirilmesinin planlandığını öne sürdü.

ÜMİT KARAN HAKKINDA UYUŞTURUCU İDDİANAMESİ: 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında iddianame tamamlandı. Savcılık, Karan’ın “uyuşturucu madde ticareti” suçunu zincirleme şekilde işlediğini öne sürerek 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

GALATASARAY’DA ŞAMPİYONLUĞUN ŞİFRESİ: BARIŞ ALPER YILMAZ’DAN OKAN BURUK SÖZLERİ

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

UEFA’dan maç öncesi “stadyum kedisi” paylaşımı

UEFA, akşam oynanacak karşılaşma öncesi Beşiktaş stadında uyuyan bir kedinin fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada ilgi odağı oldu. Taraftarlar paylaşımı “Türkiye ruhu” ve “statların sevimli misafiri” yorumlarıyla paylaşırken, fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. 🐈⚽

Malatya’daki 5,6 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ekipler bölgede olası hasar tespiti için inceleme başlattı. Sosyal medyada deprem anına ilişkin paylaşımlar yapılırken, uzmanlardan artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısı geldi.