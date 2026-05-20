Sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusu, sezon değerlendirmesinde kulüpte görev yapan herkesin şampiyonlukta pay sahibi olduğunu ifade etti. Takım arkadaşlarından teknik heyete, yöneticilerden kulüp çalışanlarına kadar herkesin büyük emek verdiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, camia olarak önemli bir başarıya ulaştıklarını dile getirdi.

Sezon içinde yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını aktaran Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk’un süreç yönetimindeki başarısına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın kriz dönemlerinde doğru planlamalar yaptığını belirten milli oyuncu, takımın oyun düzeninde büyük bir sorun yaşamadığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi ve lig maratonunun birlikte ilerlediği dönemde fiziksel ve mental olarak yoğun bir süreç geçirdiklerini kaydeden yıldız futbolcu, üç günde bir maç temposunun kolay olmadığını ifade etti. Takım içindeki birlikteliğin kendilerini ayakta tuttuğunu vurgulayan Barış Alper, oyuncuların sürekli birbirine moral verdiğini ve zorlu süreci bu şekilde atlattıklarını belirtti.

Bu sezon gol ve asist hedefinin altında kaldığını da açıklayan milli futbolcu, sezon başında kendisi adına 30 gole katkı hedefi koyduğunu ancak bu sayıya ulaşamadığı için üzüldüğünü söyledi. Buna rağmen takım başarısının bireysel istatistiklerden daha önemli olduğunu vurguladı.

Galatasaray kariyerinde daha fazlasını hedeflediğini belirten Barış Alper, hiçbir zaman mevcut performansla yetinmediğini, daha fazla skor üretmek ve daha çok maçta forma giymek istediğini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ortaya koydukları performansın kendileri adına önemli olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, takımın Avrupa’nın üst seviyelerinde mücadele edecek kaliteye sahip olduğunu söyledi. Son 16 turunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Barış Alper, gelecek sezon daha büyük başarılar için mücadele edeceklerini kaydetti.

Milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde en unutamadığı karşılaşmanın sahalarında 5-2 kazandıkları Juventus maçı olduğunu ifade etti. Söz konusu mücadelede hem gol atıp hem asist yaptığını hatırlattı.

Takımdaki tüm oyuncuların özel olarak seçildiğini söyleyen Barış Alper, Galatasaray forması giyen herkesin yüksek kaliteye sahip olduğunu belirtti. Özellikle Türk oyuncuların performansından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in oyun planındaki önemine değinen Barış Alper, yıldız futbolcunun olmadığı maçlarda performans düşüşü yaşanmasının doğal olduğunu söyledi. Buna rağmen takımın farklı planlara da hazır olması gerektiğini ifade etti.

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettikleri derbideki gol sevincine de değinen milli futbolcu, formasını çıkardığı anın tamamen içgüdüsel geliştiğini belirtti. Fiziksel olarak o seviyeye ulaşmak için uzun süre emek verdiğini ifade etti.

Şampiyonluğun ardından ultrAslan bayrağıyla sahada tur atmasıyla ilgili konuşan Barış Alper, yaşadığı mutluluk nedeniyle o an ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söyledi. Bir yıl boyunca büyük emek verdiklerini ve şampiyonluk sevincini taraftarlarla paylaşmak istediğini aktardı.

Sezon başında gündeme gelen transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, yaşananların kendisi adına kolay olmadığını belirtti. Buna rağmen vicdanının rahat olduğunu ifade eden Barış Alper, süreçle ilgili detayların ilerleyen dönemde konuşulabileceğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası bileti almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten milli futbolcu, Türkiye’nin uzun yıllar sonra yeniden turnuvaya katılacak olmasının heyecan verici olduğunu kaydetti.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon için henüz erken olduğunu ifade eden Barış Alper, güçlü ve yetenekli bir jenerasyona sahip olduklarını, milli takım kampının ardından hedeflerini daha net belirleyeceklerini söyledi.

Milli takımda aile ortamı bulunduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, elde edilen başarıların temelinde oyuncular arasındaki güçlü iletişimin yer aldığını belirterek sözlerini tamamladı.