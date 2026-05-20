Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
32 gıda ürünü yasaklandı: Resmi Gazete’de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni geliştirilen gıdaların piyasaya arzına ilişkin kuralları belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle güvenlik kriterleri netleşirken, bazı ürünler kapsam dışı bırakıldı. Yeni dönemde Bakanlık onayı zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasaya sunulacak yeni gıdalara ilişkin usul ve esasları belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle, yeni geliştirilen gıdaların piyasaya arz koşulları ve tüketici güvenliğine yönelik kriterler netleştirildi. Düzenleme kapsamında hem inovatif üretim süreçlerinin desteklenmesi hem de insan sağlığının korunması hedefleniyor.

YENİ GIDALAR İÇİN GÜVENLİK ŞARTI

Bakanlığın “Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği” ile “Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği” yürürlüğe girdi. Gelişen teknoloji ve alternatif gıda kaynaklarına yönelik çalışmaların artmasıyla birlikte, yeni bileşenlerin gıda olarak kullanımına ilişkin talepler doğrultusunda hazırlanan düzenlemeyle piyasaya sunulacak ürünlerin güvenlik kriterleri belirlendi.

32 ÜRÜN KAPSAM DIŞI

Yönetmelik ekinde, Avrupa Birliği’nde kullanımına izin verilen ve Türkiye’de uygun görülen yeni gıdalar listelendi. AB listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuata dahil edilirken, GDO’lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı olması veya böcek içermesi gibi nedenlerle 32 ürün kapsam dışında bırakıldı.

BAKANLIK ONAYI ZORUNLU OLACAK

Yeni geliştirilen bir gıdanın piyasaya sunulabilmesi için, yönetmelikte belirlenen prosedür doğrultusunda risk değerlendirmesinden geçmesi gerekecek. İnsan sağlığı açısından güvenilir bulunmayan ürünlerin kullanımına izin verilmeyecek.

Yönetmelik ekinde yer almayan yeni gıdalar için ise işletmecilerin Bakanlığa başvuruda bulunması ve yapılacak güvenilirlik değerlendirmesinin ardından ürünün mevzuata eklenmesi şartı aranacak. Konuya ilişkin yayımlanan tebliğde ayrıca yeni gıda statüsünün belirlenmesi ve başvuru dosyalarının içeriğine ilişkin detaylara da yer verildi.

AMAÇ HEM GÜVENLİK HEM İNOVASYON

Düzenlemeyle, daha önce gıda olarak tüketilmemiş bileşenlerin detaylı şekilde tanımlanması ve risk analizlerinin yapılmasıyla tüketici sağlığının korunması amaçlanıyor. Aynı zamanda yenilikçi gıdalar, yeni teknolojiler ve üretim süreçlerinin desteklenmesiyle sektörde inovasyonun önünün açılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
