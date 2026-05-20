Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt: Ali Mahir Başarır tek tek hatırlattı

CHP 8. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayımladığı videoda "Bu Ulu Çınar’ın (CHP) gölgesi Haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz! Gerektiğinde arınmasını da bilir; iç muhasebesini yapmasını da… Ama yolundan asla dönmez; çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür! Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür! ifadelerini kullandı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayımladığı videoyla CHP içerisinde bir arınmadan söz etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz" dedi. Ali Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.Aykut Metehan
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına sosyal medya çokça olumlu ve olumsuz yorum geldi
CHP'den ilk yanıt ise Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır Kılıçdaroğlu'nun 2019'da aday gösterdiği bakanları hatırlattı.
Ali Mahir Başarır'ın açıklaması şöyle:
Bugün Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu koltukta otursaydı; mesela iki dönem, üç dönem üst üste belediye başkanlığımızı yapan, kendi döneminde atanan çok kıymetli Zeydan Karalar tutuklandığında o da bizle yürürdü. Ya da evinden gidip Beylikdüzü’nden getirip “İstanbul’u kazanacaksın” dediği Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandığında yine Ankara’dan İstanbul’a beraberce yürürdük ki, biz bu yürüyüşü bir anlamda Türkiye’nin her yerinde yapıyoruz.
Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü bunların hepsi 2019’da atanmış belediye başkanlarımız. Beraberce atadık, el kaldırdık. Çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla aldırdık. Antalya, Muhiittin Böcek gözlerinin içi parlayarak Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu elini kaldırdı, biz aday gösterdik, gittik çalıştık.
‘ADALETİN ARINMASINDAN BAHSEDİYOR HERHALDE’
Herhalde bunu kastediyor. Arınma derken adaletin arınmasından bahsediyor. Yargılananın, yargının arınmasından bahsediyor. Kendisiyle bizim de yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor Sayın Genel Başkan, ben öyle algıladım.
Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini düşündüğünü görüyorum ben. Mesela bu tanım konusunda da benzer şeyleri algıladım. AK Parti’nin sipariş usulü partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Açıklamasında bunları görüyorum. Bu tanım kararıyla AK Parti’nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin koltuğuna, Ata’mızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.
O yüzden Adalet Yürüyüşü yaptı Ankara’dan İstanbul’a. Arkadaşları için, yol arkadaşları için. Zeydan Bey bizim 2010 yılından beri yol arkadaşımız. Ekrem Bey 2010 yılından beri ilçe başkanımız. Ekrem Bey ilk ilçe başkanlığını çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kazandı, göreve başladı. Onun döneminde Beylikdüzü’ni kazandı. Onun döneminde İstanbul’u iki kez kazandı.”
‘KEMAL BEY DE FARKINDA’
Herhalde arınma derken ona yapılan komploları ve komplocuların arınmasını yargıdan demek istediğini görüyorum. Evet. Videoyu dikkatle bir kez daha inceleyeceğim ama ilk notlar bana böyle geldi. Ben ilk notları böyle okudum. Ülke arınmalıdır. Ülke tabii ki arınmalıdır. Herkes servetinin hesabını vermelidir, hepimiz vermeliyiz. Ama şu bir gerçek ki, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında, Kemal Bey de bunun farkında. Videoda bunu görüyorum. Yol arkadaşlarını, atadığı arkadaşları, bizlerle beraber 2019’da omuz omuza mücadele vererek seçtiği, seçtirdiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.