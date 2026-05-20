Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt: Ali Mahir Başarır tek tek hatırlattı

O yüzden Adalet Yürüyüşü yaptı Ankara’dan İstanbul’a. Arkadaşları için, yol arkadaşları için. Zeydan Bey bizim 2010 yılından beri yol arkadaşımız. Ekrem Bey 2010 yılından beri ilçe başkanımız. Ekrem Bey ilk ilçe başkanlığını çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kazandı, göreve başladı. Onun döneminde Beylikdüzü’ni kazandı. Onun döneminde İstanbul’u iki kez kazandı.”

‘KEMAL BEY DE FARKINDA’

Herhalde arınma derken ona yapılan komploları ve komplocuların arınmasını yargıdan demek istediğini görüyorum. Evet. Videoyu dikkatle bir kez daha inceleyeceğim ama ilk notlar bana böyle geldi. Ben ilk notları böyle okudum. Ülke arınmalıdır. Ülke tabii ki arınmalıdır. Herkes servetinin hesabını vermelidir, hepimiz vermeliyiz. Ama şu bir gerçek ki, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında, Kemal Bey de bunun farkında. Videoda bunu görüyorum. Yol arkadaşlarını, atadığı arkadaşları, bizlerle beraber 2019’da omuz omuza mücadele vererek seçtiği, seçtirdiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.