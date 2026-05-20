20 Mayıs 2026 Çarşamba
NATO'nun başkentinde pasaport krizi: Biletiniz iptal olabilir

NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin merkezi Belçika’da Brüksel Havalimanı’nda pasaport kontrolünde yaşanan uzun kuyruklar nedeniyle yaz aylarında büyük aksaklıklar yaşanabileceği ve önlem alınmazsa "tam kaos" oluşacağı uyarısı yapıldı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Flaman hükümeti ile Brüksel Havalimanı yönetimine havalimanındaki altyapının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Sınır polisinde personel eksikliği bulunduğunu kaydeden Quintin, ancak sorunun yalnızca personel yetersizliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

Quintin, 10 yeni sınır polisinin göreve başladığını, 60 kişinin ise eğitim sürecinde olduğunu kaydederek, "Ancak eskiyen altyapı ile sık sık arızalanan otomatik pasaport kontrol kapıları da gecikmelere neden oluyor." bilgisini verdi.

Aynı anda en fazla 12 görevlinin çalışabildiğine dikkati çeken Quintin, "Polisleri üst üste koyamam. Yolcu sayısı artarken havalimanı tesislerinin geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Quintin ayrıca, havalimanının yatırım önceliklerini eleştirerek, sınır kontrol kapasitesi sınırlı kalırken yeni bir otopark kulesine yatırım yapıldığına dikkati çekti.

Geçen yıl Flaman hükümetinin havalimanındaki en büyük hissedar haline geldiğini anımsatan Quintin, bölgesel yönetimin altyapı yatırımlarına katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
