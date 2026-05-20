CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajında, CHP'ye seslenerek "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye yönelik yargı operasyonlarına değinmezken "bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür." ifadeleri dikkat çekti.

MASASINDAKİ KİTAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında bulunan 'Yüzüncü Yılında Cumhuriyet Erdemdir, Ulusların yükselişi, 72 millete Yunusca bakmak' kitapları dikkat çekti.

"CHP BİZLERE EMANET, EMANET KİRLETİLEMEZ"

CHP'ye seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım. Ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

"BU AĞIR SORUMLULUK HERKESTEN ÖNCE CUMHURİYET HALK PARTİLİLERİN GÖREVİDİR"

Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.

Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.

"BENDEN SUSMAMI BEKLEYENLER VAR"

Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.

Bakınız, yetmiş yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım."

MUTLAK BUTLAN GÜNDEMİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe yapıldığı iddiasına yönelik açılan davada mağdur sıfatıyla yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında CHP'ye yönelik yargı operasyonlarına değinmemesi dikkat çekti.

CHP'nin kurultay davasında davacılar, kurultayın “mutlak butlan” ile geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesini talep ediyor.