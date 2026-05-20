Eski milli futbolcu Ümit Karan, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 Ocak 2026’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 16 Ocak’ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Karan hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

“20 YILLIK ARKADAŞLARIM TORBACIM GİBİ GÖSTERİLDİ”

Elips Haber’de yer alan habere göre, savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Ümit Karan, “20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım gibi gösterildi. 2 aylık sevgilimin yalanları yüzünden buradayım” sözleriyle kendisini savundu.

Ancak soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Karan’ın kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildiği belirtildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADELERİ DOSYADA

İddianamede, Karan’ın eski sevgilisi Şule Naz Öztürk’ün tanık sıfatıyla verdiği ifadeler de yer aldı.

Öztürk ifadesinde, “Ümit Karan ile birlikteliğimiz sırasında kendisinin içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi. Bu ilişki sürecinde kokain kullandım ve herhangi bir ücret ödemedim” dedi.

Dosyada yer alan bir diğer tanık Elif Özdemir ise dikkat çeken iddialarda bulundu. Özdemir, “Ümit Karan maddeyi müdürlükte içiyordu. Polis geldiğini duyunca başka bir mekâna geçtik. Cebinde küçük poşetler vardı ve orada tanımadığı kişilere verdi” ifadelerini kullandı.

HTS KAYITLARI VE ADLİ TIP RAPORLARI İNCELENDİ

Savcılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) alınan HTS kayıtları ile Adli Tıp Kurumu raporlarının dosyadaki iddiaları desteklediğini belirtti.

İddianamede, Ümit Karan’ın üç farklı tarihte Şule Naz Öztürk’e uyuşturucu madde temin ettiği ve bu nedenle “uyuşturucu ticareti” suçunu zincirleme şekilde işlediği öne sürüldü.

Ayrıca hem Ümit Karan’ın hem de Şule Naz Öztürk’ün Adli Tıp raporlarında kokain kullandıklarının tespit edildiği kaydedildi. HTS analizlerinde ise ikilinin farklı tarih ve saatlerde 6 kez aynı baz istasyonundan sinyal verdiği bilgisine yer verildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde Ümit Karan, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.