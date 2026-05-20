ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan operasyonların hedeflerinden birinin, ilk aşamada rejim değişikliği sonrası eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı ülke yönetiminin başına getirmek olduğu öne sürüldü.

New York Times (NYT)’a konuşan ABD’li yetkililer, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin saldırıların ilk gününde Ahmedinejad’ın evinin çevresini bombalayarak onu “özgür bırakmak istediğini” iddia etti.

AHMEDİNEJAD’A YÖNELİK OPERASYON İDDİASI

Yetkililer, bu planla birlikte savaşın başlangıcında İran’da yönetim değişikliği hedeflendiğini ve ABD/İsrail saldırılarıyla hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine Ahmedinejad’ın geçirilmesinin amaçlandığını, ancak planın başarısız olduğunu ileri sürdü.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği saldırının, Ahmedinejad’ı “ev hapsinden kurtarma planının” bir parçası olduğu ve onu gözetim altında tutan muhafızları etkisiz hale getirmeyi hedeflediği öne sürüldü. ABD’li yetkililer ayrıca Ahmedinejad’ın Tahran’daki evine yapılan saldırıda yaralandığını iddia etti.

ALİ HAMANEY’İN ÖLÜMÜ VE SONRASI

ABD ve İsrail’in 29 Şubat’ta gerçekleştirdiği saldırıların ilk dakikalarında İran lideri Ali Hamaney’in Tahran’daki konutu yoğun bombardımanla hedef alındı. Saldırılarda Hamaney, eşi, gelini ve 14 aylık torununun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı gün düzenlenen saldırılarda Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur’un da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bu gelişmelerin İran’da siyasi ve askeri yapıyı derinden sarstığı, saldırıların ilk gününden itibaren çatışmanın şiddetini artırdığı ifade edildi.

İran’da Uzmanlar Meclisi’nin ise ABD-İsrail saldırısında öldürülen Ali Hamaney’in ardından kısa süre içinde liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney’in “ezici oy çoğunluğuyla” seçildiğini açıkladığı bildirildi.