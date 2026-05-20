Evlerin balkonlarını bitkilerle süslemek ya da ek depolama alanı olarak kullanmak oldukça yaygın bir alışkanlık olsa da, bu durum göründüğü kadar masum olmayabilir.
Balkona saksı koyanlar için karar verildi: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Balkonuna saksı asan veya eşya koyan milyonlarca konut sahibine kötü haber! Balkondan düşen nesnelerin yaratacağı zararlar artık sadece komşuluk hakkını ihlal etmiyor; ağır ceza davalarından hapis cezasına kadar uzanan ciddi yasal yaptırımları beraberinde getiriyor. İşte detaylar...Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Balkon demirlerine dışarıya bakacak şekilde saksı asılması veya rüzgarda düşme riski olan eşyaların gelişigüzel bırakılması, ciddi yasal yaptırımları ve cezai sorumlulukları beraberinde getiriyor.
Mevcut mevzuata göre, bu tür dikkatsizlikler sadece komşuluk hukukunu çiğnemekle kalmıyor, doğrudan Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına giren suçlara da zemin hazırlıyor.
Yasal düzenlemelere göre, balkondan düşen herhangi bir nesnenin çevreye veya insanlara vereceği tüm zararlardan doğrudan saksı veya eşya sahibi sorumlu tutuluyor. Karşılaşılabilecek yasal yaptırımlar ise şu şekilde sıralanıyor:
Balkondan düşen bir saksının yoldan geçen birine, park halindeki bir araca ya da apartmanın ortak alanına zarar vermesi durumunda, ortaya çıkan tüm maddi ve manevi zararı mülk sahibi karşılamak zorunda kalıyor.
Düşen nesnenin bir insanın yaralanmasına yol açması halinde, kişi hakkında TCK uyarınca "Taksirle Yaralama" suçundan dava açılıyor. Olayın ölümle sonuçlanması durumunda ise suç "Taksirle Ölüme Neden Olma"ya dönüşüyor ve doğrudan hapis cezası istemiyle ağır ceza yargılaması başlıyor.
Apartman veya site yönetimi, tehlike oluşturan saksıların kaldırılması için kat malikine yazılı uyarıda bulunabiliyor. Bu ihtara uyulmadığı takdirde yönetim, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak söz konusu materyallerin hakim kararıyla zorunlu olarak kaldırılmasını sağlayabiliyor.
Hem çevre güvenliğini tehlikeye atmamak hem de ağır hukuki yaptırımlarla karşılaşmamak için balkon dekorasyonunda şu hayati kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:
Bitki yetiştirmek için kullanılan saksı askılarının kesinlikle balkon demirinin dışına değil, balkonun iç kısmına bakacak şekilde konumlandırılması şart koşuluyor. Balkon mermerleri veya duvarlarının üzerine yerleştirilen saksıların, şiddetli rüzgar ya da olası sarsıntılarda devrilmemesi için vidalanması veya koruyucu bariyerlerle desteklenmesi önem taşıyor.
Düşme riskine karşı ağır toprak veya seramik saksılar yerine, hem kırılma riski az olan hem de ekstra yük yaratmayan hafif, kaliteli plastik veya fiber saksıların tercih edilmesi öneriliyor. Balkonda yer alan masa, sandalye, sehpa veya dolap gibi mobilyaların fırtınalı havalarda uçup gitmeyecek veya devrilmeyecek şekilde geniş tabanlı, oturaklı ve dayanıklı malzemelerden seçilmesi gerekiyor.