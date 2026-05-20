Dünyanın en büyük petrol şirketi, OYAK ile ortak oluyor: Karış karış enerji çıkaracaklar

PETROL VE AKARYAKITTA ORTAKLIK

Suudi Arabistan ile elektriğin ardından petrol ve akaryakıt yatırımı için de görüşmeler yapılıyor. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK’la yatırım için temasta. OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

Doğan, Aramco ile bir süredir ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi GüzelEnerji’de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceği belirten Doğan, GüzelEnerji’nin hisselerinin tümünün devri ya da satışının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, bu düzeyde bir devrin planlanmadığını vurguladı.