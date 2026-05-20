İngiliz tahtının varisi kiraya çıktı: 'Saray değil huzuru istiyoruz' dediler

Dünyanın en göz önünde yaşayan ailesi önümüzdeki yıllarda İngiltere tahtının sahibi olmaya hazırlansa da saraylarda yaşamak istemediklerini söyleyip kendilerine yeni evlerinde sessiz sakin bir hayat kurdular. Galler Prensesi Kate Mİddleton özellikle de kansere yakalanıp zorlu bir tedavi sürecinden geçtikten sonra yaşam tarzında değişikliğe gitmiş; bundan böyle hayatında ailesine öncelik vereceğini, çok önem verdiği görevleri dahil her şeyi geri planda bırakacağını açıklamıştı.

Ünlü aile yaşadıkları bu zorlu sürecin ardından beklenmedik bir karar vererek evlerini değiştirdiler ve kraliyet ailesinin yaşadığı Windsor Kalesi’nde yer alan Buckingham ve Kensington gibi saraylardan vazgeçtiler.