20 Mayıs 2026 Çarşamba
Resmen çift maaş gibi yatacak: Haziranda hesaplar kuruşuna kadar değişiyor: Kimler alacak?

Resmi tatiller, tediye ödemeleri ve bayram mesailerinin aynı döneme denk gelmesiyle, Haziran ayında pek çok çalışanın banka hesabına adeta ikinci bir maaş kadar ek gelir yansıyacak. Kim, ne kadar alacak? İşte cepleri dolduracak o tablonun detayları...

Züleyha Öncü
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında bütçesini denkleştirmeye çalışan milyonlarca emekçiye Haziran ayında nefes aldıracak müjdeli haberler arka arkaya geldi.

Haziran ayında devreye girecek yasal ödemeler, ikramiyeler ve ek mesai hakları üst üste eklendiğinde, kamu işçilerinden özel sektör çalışanlarına kadar çok geniş bir kitle, maaş gününde adeta "çift maaş" sevinci yaşayacak.

Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 milyon ücretli çalışanı ilgilendiren uygulama özellikle üretim, hizmet, sağlık, güvenlik ve perakende sektörlerinde çalışanları kapsıyor.

6,5 GÜNLÜK EK ÖDEME


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın arefe dahil 4,5 günlük süresi birlikte hesaplandığında toplam 6,5 günlük ek mesai hakkı ortaya çıkıyor.

Bu günlerde çalışan işçiler, normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ücret alma hakkına sahip olacak.

ASGARİ ÜCRETLİ YAKLAŞIK 6 BİN TL ÖDEME ALACAK


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hesaplamalara göre asgari ücretli bir çalışanın günlük net kazancı yaklaşık 935 lira seviyesinde bulunuyor. Kurban Bayramı süresince çalışan bir işçi yaklaşık 4 bin 211 lira net ek ödeme alabilecek.



Mayıs ayındaki tüm resmî tatillerde çalışan bir asgari ücretlinin toplam ek gelirinin ise kesintiler sonrası yaklaşık 6 bin 100 liraya ulaşacağı belirtiliyor.

ÖDEME MAAŞA GÖRE ARTIYOR

Yüksek maaş alan çalışanların tatil mesaisi karşılığında elde edeceği ek ödeme de artıyor. Buna göre;

Net maaşı 40 bin lira olan bir çalışan yaklaşık 8 bin 666 lira,

Net maaşı 50 bin lira olan bir çalışan yaklaşık 10 bin 833 lira,

Net maaşı 60 bin lira olan bir çalışan ise yaklaşık 13 bin lira ek mesai ücreti alabilecek.

ÇİFT YEVMİYE SİSTEMİ


İş Kanunu’na göre resmî tatillerde çalışan personele normal günlük ücretine ek ödeme yapılması gerekiyor. Çalışanlar tatil günü mesai yaptığında o gün için toplamda iki günlük ücret hakkı elde ediyor.

Uzmanlar, çalışanların bordrolarında resmî tatil mesaisinin ayrı kalem olarak gösterilmesi gerektiğini hatırlatırken, eksik ödeme yapılması halinde yasal hakların aranabileceğini belirtiyor.

İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinde aksine bir hükümbulunmadıkça resmi tatil günlerinde çalışan işçilere,
çalışılan her gün için bir günlük ücreti tutarında ek ödeme yapılması zorunludur.

Kaynak: Diğer
