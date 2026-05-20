Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da deprem olduğunu açıkladı.

5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremin büyüklüğü 5.6 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

DEPREM ANINDA GÖRÜNTÜ

Deprem anına ait görüntüler ise ortaya çıktı. O anda vatandaşları kaçışları ise panik anları gözler önüne serdi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından deprem sonrası ilk açıklama geldi. AFAD şu açıklamalarda bulundu:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

MUSTAFA ÇİFTÇİ: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise deprem sonrası, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

MURAT KURUM: HASAR TESPİT EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

VALİDEN AÇIKLAMA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Malatya valisi Seddar Yavuz, olumsuz bir durumun şu an için olmadığını söyledi. Yavuz, "Olumsuz bir durum yok. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ise deprem sonrası X hesabı üzerinden, "Malatya’mızın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.

DETAYLAR GELİYOR...