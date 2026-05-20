450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

- Akbank
Faiz: %42
Net kazanç: 13.670,14 TL
Vade sonu bakiye: 463.670,14 TL
- Odeabank
Faiz: %45
Net kazanç: 13.557,20 TL
Vade sonu bakiye: 463.557,20 TL
- Garanti BBVA
Faiz: %41
Net kazanç: 13.344,66 TL
Vade sonu bakiye: 463.344,66 TL
- QNB Finansbank
Faiz: %44,5
Net kazanç: 13.518,25 TL
Vade sonu bakiye: 463.518,25 TL
- Türk Ekonomi Bankası
Faiz: %45
Net kazanç: 13.887,86 TL
Vade sonu bakiye: 463.887,86 TL
- ING Bank (Turuncu Hesap)
Faiz: %45
Net kazanç: 13.887,86 TL
Vade sonu bakiye: 463.887,86 TL
- Fibabanka
Faiz: %46
Net kazanç: 13.863,35 TL
Vade sonu bakiye: 463.863,35 TL
- CEPTETEB
Faiz: %45
Net kazanç: 13.887,86 TL
Vade sonu bakiye: 463.887,86 TL
- ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz: %45
Net kazanç: 13.226,53 TL
Vade sonu bakiye: 463.226,53 TL
- Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz: %45
Net kazanç: 14.053,19 TL
Vade sonu bakiye: 464.053,19 TL
- DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz: %43,5
Net kazanç: 14.376,26 TL
Vade sonu bakiye: 464.376,26 TL
- İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)
Faiz: %38,5
Net kazanç: 12.530,96 TL
Vade sonu bakiye: 462.530,96 TL
- Ziraat Katılım (Anında Günlük Hesap)
Kar payı: %36
Net kazanç: 10.811,47 TL
Vade sonu bakiye: 460.811,47 TL