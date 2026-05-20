Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

450.000 TL’lik mevduatta bankaların sunduğu faiz oranları %36 ile %47 arasında değişirken, aynı vade için net kazançlarda binlerce liralık fark oluşuyor. Bazı bankaların faiz oranları adeta uçuşa geçerken, getirilerde dikkat çeken farklılıklar ortaya çıkıyor. İşte banka banka aylık oranlar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

- Akbank

Faiz: %42
Net kazanç: 13.670,14 TL
Vade sonu bakiye: 463.670,14 TL

1 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

- Odeabank

Faiz: %45
Net kazanç: 13.557,20 TL
Vade sonu bakiye: 463.557,20 TL

2 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

- Garanti BBVA

Faiz: %41
Net kazanç: 13.344,66 TL
Vade sonu bakiye: 463.344,66 TL

3 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

- QNB Finansbank

Faiz: %44,5
Net kazanç: 13.518,25 TL
Vade sonu bakiye: 463.518,25 TL

4 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

- Türk Ekonomi Bankası

Faiz: %45
Net kazanç: 13.887,86 TL
Vade sonu bakiye: 463.887,86 TL

5 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

- ING Bank (Turuncu Hesap)

Faiz: %45
Net kazanç: 13.887,86 TL
Vade sonu bakiye: 463.887,86 TL

6 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

- Fibabanka

Faiz: %46
Net kazanç: 13.863,35 TL
Vade sonu bakiye: 463.863,35 TL

7 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

- CEPTETEB

Faiz: %45
Net kazanç: 13.887,86 TL
Vade sonu bakiye: 463.887,86 TL

8 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

- ON Dijital Bankacılık (ON Plus)

Faiz: %45
Net kazanç: 13.226,53 TL
Vade sonu bakiye: 463.226,53 TL

9 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

- Anadolubank (Renkli Hesap)

Faiz: %45
Net kazanç: 14.053,19 TL
Vade sonu bakiye: 464.053,19 TL

10 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

- DenizBank (Kaptan Hesap)

Faiz: %43,5
Net kazanç: 14.376,26 TL
Vade sonu bakiye: 464.376,26 TL

11 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

- İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

Faiz: %38,5
Net kazanç: 12.530,96 TL
Vade sonu bakiye: 462.530,96 TL

12 13
450 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

- Ziraat Katılım (Anında Günlük Hesap)

Kar payı: %36
Net kazanç: 10.811,47 TL
Vade sonu bakiye: 460.811,47 TL

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro