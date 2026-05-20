Bayramda o hatayı yaparsanız paranızı kurtaramazsınız, sakın inanıp gitmeyin

Kurban Bayramı tatili için plan yapan aileler, turizm sektöründeki kontrolsüz fiyat politikaları ve fahiş tarifeler karşısında kelimenin tam anlamıyla şoke oldu. 4 kişilik bir çekirdek ailenin sadece bir haftalık otel konaklaması, ulaşım ve dışarıda yenecek yemekler de eklendiğinde 200 bin TL gibi devasa bir bütçeye ulaşıyor. Bu astronomik rakamı karşılaması imkansız olan vatandaşlar, çareyi alternatif konaklama yöntemlerinde ya da memlekete dönüş biletlerinde arıyor.
Kurban Bayramı'nda 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık otel tatili, yol ve yemek dahil 200 bin liraya dayanınca rotalar zorunlu olarak değişti. Otel lüksünden kaçıp maliyeti yarı yarıya düşüren günlük kiralık ev ve villalara akın eden vatandaşlar, bu kez de "belgesiz/kaçak kiralama" tuzağına düştü.
FATURAYI YARI YARIYA DÜŞÜREN "ALTERNATİF" PATLAMASI
Kişi başı ücret ödemek yerine tek bir mülk kiralama bedeli verilmesi ve mutfak masrafının evde yemek pişirilerek çözülebilmesi, kiralık ev piyasasına olan talebi patlattı. Üstelik bu akım sadece Bodrum, Fethiye veya Çeşme ile sınırlı kalmadı; Karadeniz’in yaylalarından Tekirdağ’a, hatta Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı.
Piyasada standart bir günlük ev kirası 2 bin TL'den kapı açarken, özel havuzlu lüks villaların günlük bedeli ise 20 bin TL'ye kadar tırmanıyor.
DENETİMDEN KAÇMAK İÇİN "AKRABAM GELDİ" YALANI
Muğla Fethiye’de villa kiralama sektöründe faaliyet gösteren Serkan Demir, bayram yoğunluğunu fırsat bilen fırsatçıların "kayıt dışı ve kaçak" kiralamalara yöneldiğini ifşa etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı “Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi” olmadan binlerce evin kaçak işletildiğini belirten Demir, şu gizli yöntemi deşifre etti:
"Özellikle bayram dönemlerinde baskın denetimlerden ve ağır cezalardan kaçmak isteyen bazı ev sahipleri, apartman ve site yönetimlerine, apartman görevlilerine 'Gelenler yabancı değil, memleketten akrabamız geldi' yalanını söylüyor. Bu hem dürüst çalışan esnaf için haksız rekabet yaratıyor hem de tatilciyi büyük bir riskin ortasına atıyor."
MÜLK SAHİBİNE AĞIR CEZA, TATİLCİYE KAPI DIŞARI ŞOKU!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakanlığın belgesiz günlük kiralama yapan ev sahiplerine uyguladığı yaptırımlar oldukça katı. İzinsiz kiralama yaptığı ilk kez tespit edilen mülk sahibine anında 100 bin TL idari para cezası kesiliyor ve ruhsat alması için 15 gün süre tanınıyor. Bu süre sonunda belgesiz faaliyete devam edenlere kesilen ceza katlanarak büyüyor.
Kanunen evi kiralayan tatilciye doğrudan bir para cezası kesilmiyor; ceza tamamen mülk sahibine ve aracı internet sitelerine kesiliyor. Ancak tatilci parasal ceza almasa da parasından ve tatilinden oluyor. Çünkü kaçak olduğu belirlenen evler emniyet ve zabıta ekiplerince anında mühürleniyor. Bu durumda tatilcinin ödediği tüm para yanıyor, bayram günü eşyalarıyla sokakta kalarak tatili kabusa dönüyor.
MEMLEKETE GİTMEK BİLE LÜKS: VAN’A OTOBÜS BİLETİ 20 BİN TL!
Otel tatilinden vazgeçip "En azından bayramda memlekete, ana-baba ocağına gidelim" diyenlerin karşısına ise bu kez fahiş ulaşım maliyetleri dikiliyor. Bayram öncesinde şehirlerarası otobüs ve uçak bilet fiyatları tavan yapmış durumda
. Tren seferlerinde sınırlı kapasite nedeniyle yer bulmak imkansızlaşırken; 4 kişilik bir ailenin İstanbul'dan çıkıp sadece otobüsle Van’a gidip gelmesinin maliyeti bile 20 bin TL sınırını aşarak cepleri boşaltıyor.