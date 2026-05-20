Bayramda o hatayı yaparsanız paranızı kurtaramazsınız, sakın inanıp gitmeyin

Kurban Bayramı tatili için plan yapan aileler, turizm sektöründeki kontrolsüz fiyat politikaları ve fahiş tarifeler karşısında kelimenin tam anlamıyla şoke oldu. 4 kişilik bir çekirdek ailenin sadece bir haftalık otel konaklaması, ulaşım ve dışarıda yenecek yemekler de eklendiğinde 200 bin TL gibi devasa bir bütçeye ulaşıyor. Bu astronomik rakamı karşılaması imkansız olan vatandaşlar, çareyi alternatif konaklama yöntemlerinde ya da memlekete dönüş biletlerinde arıyor.