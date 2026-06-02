YENİÇAĞ - 2 Haziran 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MUTLAK BUTLAN SONRASI İLK GRUP TOPLANTISI

Özgür Özel, "mutlak butlan" sonrası ilk grup toplantısında konuştu. "Bu sadece bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir" diyen Özel, Kılıçdaroğlu cephesine yanıt verdi. Özel, "Yapılan; bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara darbedir" diye konuştu. Trump'ın gündem olan "Erdoğan" paylaşımına değinen Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki "çikolata dağıtma" görüntülerine de ateş püskürdü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'Sİ AÇIKLANDI!

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı.

ERDOĞAN’DAN SAYIŞTAY’IN YILDÖNÜMÜNDE KAMU İSRAFI VURGUSU: MAZUR GÖRÜLEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay’ın 164’üncü kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Konuşmasında kamu israfı vurgusu yapan Erdoğan, "Geçmişteki savrukluğun bedelini çok çektik. Devletin varlık gayesi adalettir" dedi. Erdoğan, "Yerel yönetimlerdeki skandallar mazur görülemez" dedi.

AYHAN BORA KAPLAN'DAN MHP'Yİ KIZDIRACAK İDDİA: SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ayhan Bora Kaplan davasının bugünkü celsesinde dikkat çeken bir çıkış yaşandı Kaplan, davanın seyrini değiştiren ve MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifasına neden olan yazışmaların yer aldığı buluntu telefonun sahte olduğunu iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA FEZLEKE TALEBİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 5 milletvekili hakkında hazırlanan dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Özel ve vekiller hakkında fezleke hazırlanacak.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN CHP AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Bahçeli "Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli." dedi.

Arslan Bulut: Bu işte bir terslik yok mu?

DÜNYA – YENİÇAĞ

ABD’NİN İRAN PLANINI ERDOĞAN MI ENGELLEDİ? İDDİA İSRAİL’DEN GELDİ

ABD’nin İran’da terör örgütü PKK’nın uzantılarının rejime karşı saldırıya geçmesi işçin hazırladığı ancak daha sonra gündemden düşen planla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İsrailli eski istihbaratçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ABD Başkanı Trump’ı ika etmesi ile planın iptal olduğunu söyledi

TANZANYA’DA OSMANLI MİMARİSİYLE CAMİ YAPILDI: SÜSLEMESİ TÜRKİYE’DEKİ CAMİLERİ ARATMIYOR

Tanzanya’da Osmanlı mimarisi ile inşa edilen Faraj Camisi açıldı. Türk mimar ve mühendisler tarafından inşa edilen caminin iç süslemesi Türkiye’deki camileri aratmıyor. Cami, çok sayıda müslüman tarafından ziyaret edildi.

İSRAİL’DE ERKEN SEÇİM İÇİN KRİTİK ADIM: KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

İsrail’de Ultra-Ortodoksların erken seçim talebinde yeni bir gelişme yaşandı. Meclis’te konuyla ilgili yapılan oylamada seçimin öne çekilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Erken seçim kararının alınması için iki oylama daha yapılacak.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK TARİH

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakat zaptının haftaya sonuçlanabileceğine işaret etti.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE 'BUTLAN' ETKİSİ

CHP kurultay davasında verilen “mutlak butlan” kararın olduğu hafta Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş görüldü.

PİYASALARDA RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK: NE ALTIN NE GÜMÜŞ 14 BİN DOLAR OLACAK

Dev alman bankası Commerzbank piyasalarda dengeleri alt üst edecek bir tahminde bulundu. Ne altın ne gümüş, öyle bir yatırım aracı için 14 bin dolar olacak dedi ki yatırımcılar bunu beklemiyordu. İşte detaylar.

ATM, POS VE MOBİL BANKACILIKTA YENİ DÖNEM: ARTIK KESİNTİSİZ ÇALIŞACAK

Rusya’da internet kesintilerine karşı Merkez Bankası radikal bir karar aldı. Yeni sistem sayesinde, mobil internet ağları tamamen çökse veya kısıtlansa bile mobil bankacılık uygulamaları, ATM'ler ve POS terminalleri kesintisiz çalışacak.

ESNAFTAN YÜKSEK KOMİSYONA SERT İSYAN: BENİMLE BURADA TERLİYORLAR MI?

Restoranlarda yemek siparişi platformları tarafından kesilen yüzde 40 oranında yüksek komisyon oranları esnafı isyan ettirdi. Bir esnaf duruma dair, "1000 TL’lik satış yapıyoruz, 400 TL beyefendilerin" dedi.

SPOR - YENİÇAĞ

MİLLİ TAKIM KADROMUZ VİDEO İLE AÇIKLANDI: İŞTE DUYGULANDIRAN VE GURURLANDIRAN SAHNELER İLE 2026 DÜNYA KUPASI KADROMUZ

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai turnuva kadrosu Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından açıklandı.

MİLLİLER İÇİN ÇARPICI ANALİZ: HAYAL KURDURAN KADRO

2026 Dünya Kupası hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup eden A Millî Futbol Takımımızın performansını değerlendiren teknik direktör Sinan Kaloğlu, Ay-Yıldızlı ekibin geçiş oyunundaki gücüne dikkat çekerken jenerasyonun potansiyeline vurgu yaptı.

SOSYAL MEDYA/ YENİÇAĞ

Özgür Özel, yaptığı açıklamada kullandığı “Alçaklar!” ifadesiyle gündem oldu. Sert sözlerin ardından siyasi tartışmalar yeniden alevlenirken, açıklamanın hedefi ve arka planı sosyal medyada geniş şekilde değerlendirildi. Destekleyenler olduğu kadar eleştirenler de olurken, Özel’in çıkışı günün en çok konuşulan siyasi başlıkları arasına girdi.

Tarkan’ın Ankara’da vereceği ücretsiz konsere gösterilen yoğun ilgi, beraberinde tartışmaları da getirdi. Ücretsiz olarak dağıtılması planlanan biletlerin bazı kişiler tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldığı iddiaları sosyal medyada tepki topladı. Hayranlar duruma tepki gösterirken, organizasyon yetkililerinin karaborsa satışlarını önlemek için ek önlemler alması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.