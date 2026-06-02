02 Haziran 2026 Salı
ATM, POS ve mobil bankacılıkta yeni dönem: Artık kesintisiz çalışacak

Rusya’da internet kesintilerine karşı Merkez Bankası radikal bir karar aldı. Yeni sistem sayesinde, mobil internet ağları tamamen çökse veya kısıtlansa bile mobil bankacılık uygulamaları, ATM'ler ve POS terminalleri kesintisiz çalışacak.

Gülsüm Hülya Sundu
Rusya Merkez Bankası, ülkede son dönemde yaşanan ve ekonomik hayatı felç eden internet kesintilerine karşı radikal bir finansal güvenlik hamlesi başlattı.

Geliştirilecek yeni sistem sayesinde, mobil internet ağları tamamen çökse veya kısıtlansa bile mobil bankacılık uygulamaları, ATM'ler ve POS terminalleri kesintisiz çalışmaya devam edecek.

Rusya Bankalar Birliği Kongresi’nde konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, projenin Dijital Kalkınma Bakanlığı ve ülkedeki telekom operatörleriyle ortaklaşa yürütüldüğünü açıkladı.

Rusya'yı bu sert önlemi almaya iten süreç, geçtiğimiz mart ayında Moskova başta olmak üzere ülke genelinde uygulanan güvenlik odaklı internet kısıtlamaları oldu.

Mobil internetin kesilmesiyle milyonlarca vatandaş kartla ödeme yapamamış, ATM'lerden nakit çekememiş ve POS cihazlarının kilitlenmesiyle ticaret durma noktasına gelmişti.

Yaşanan bu büyük mağduriyetin ardından sürece doğrudan müdahil olan Merkez Bankası, operasyonel riskleri sıfırlayacak teknik altyapı için çalışmaları hızlandırdı.

Yeni formülle birlikte, internet ağından bağımsız alternatif bir bağlantı protokolü üzerinden nakit çekme, kartlı ödeme ve temel bankacılık süreçlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Finansal güvenliği sağlama planının ikinci ayağında ise kapsamlı bir yasal ayrıcalık genişlemesi yer alıyor. Rusya, siber güvenlik veya stratejik nedenlerle interneti kısıtladığında bazı kritik platformları bu yasaklardan muaf tutuyordu.

Halihazırda devlet hizmetleri, ulaşım ağları, bazı pazar yerleri ile VTB, Alfa Bank, PSB, MTS Bank ve Gazprombank gibi yalnızca kısıtlı sayıda büyük banka "beyaz listede" yer alıyor ve internet kısıtlamalarından etkilenmiyordu.

Merkez Bankası, bu ayrıcalıklı "beyaz liste" sistemini genişleterek ülkede aktif faaliyet gösteren yaklaşık 305 bankanın tamamını koruma kalkanı altına almayı tartışıyor. Bu sayede, olası bir ulusal siber blokaj veya bölgesel internet kesintisi anında en küçük yerel bankanın müşterisi bile finansal işlemlerine hiçbir şey olmamış gibi devam edebilecek.

