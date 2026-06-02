CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı çıkmasının ardından mahkeme kararıyla göreve döndürülen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü Müslim Sarı MYK'yı açıkladı

Müslim Sarı'nın açıklamaları şöyle:

Mutlak butlan kararı sonrası partinin yetkili organları çalışmaya başladı. Bizler sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun emirleri ve yönlendirmeleriyle çalışıyoruz. MYK'mızı belirledik.

3 branş, kurul olarak değerlendirilecek. Genel Başkan yardımcısı olmayacak. Kollektif biçimde çalışacağız

-Ekonomi Politikaları

-Dış Politika

-Hukuk ve Seçim İşleri

Genel Başkanımızla birlikte 19 kişilik bir MYK'mız var.

Sarı'nın açıkladığı MYK ise şöyle:

Rıfat Nalbantoğlu - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal - Örgütten sorumlu

Bülent Kuşoğlu - Sayman

Müslim Sarı- Yerel Yönetimlerden Sorumlu

Semra Dinçer - Yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu

Deniz Demir- Medya ve Halkla İlişkiler

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikaları

Cemal Canpolat- İşveren sendikaları ve iş dünyası

Necdet Saraç - Sosyal Politikalar

Yıldırım Kaya - Eğitim politikaları

Hasan Efe Uyar - Gençlik politikaları

Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat

Devrim Barış Çelik - Bilgi ve işlem

Ahmet Hakan Uyanık - ARGE

Nevaf Bilek - Kalkınma Politikaları

Adnan Demirci - İşçi sendikaları

Tahsin Tarhan - Sanayi politikaları

Gamze Akkuş İlgezdi - Aile Politikaları

-MYK'nın kaç kişiden oluşacağı yönünde spekülasyonlar vardı. Nasıl bir değerlendirme süreci oldu?

Basın mensupları bu konuyla ilgili çok uğraştı. Burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha geniş bir kadroyla değerlendirme imkanı bulduk. CHP normal bir dönemden geçmiyor. Kolektif bir akılla yol yürümeyi doğru bulduk. Bunun bir sınırı yok.

-MYK'nın ilk toplantı gündemi ne olacak? Delegelerin imzası konusunda ne dersiniz?

CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Tedbir kararı var. Üzerinde tedbir kararı olan bir durumda ne olursa olsun kurultay toplanamaz. Hukuka göre bu olanaksız. İmzaları toplayan arkadaşlarımız da bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz hep beraber yol haritası oluşturalım istiyoruz. Bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek. Biran önce toplanmasını işteyen arkadaşlarla da oturup konuşacağız. İşbirliği içerisinde, diyalog kapılarını açık tutuyoruz. Burada bir hukuki durum var. Hep beraber burada karar vermek zorundayız. Hukuku tanısanız da tanımasanız da karar orada duruyor.

-Kemal bey haftaya grup toplantısı yapacak mı?

Bunu MYK'da değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme daha yapılır. Genel Başkanın o konudaki kanaatlerini göreceğiz

-Kemal Bey, Özgür Bey ile önümüzdeki günlerde görüşecek mi?

Kemal Bey CHP'nin Genel Başkanı. Herkesle görüşür. Bu arkadaşlarımız bu partinin üyeleri. Başka partiden değiller ki. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Bu hem Özel'in hem Kılıçdaroğlu'nun ortak sorumluluğu. Elbette herkesle konuşacağız ve bir yol bulacağız.