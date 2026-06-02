Anasayfa Gündem Türkiye’de il olması beklenen 24 ilçe belirlendi: Plakaları şimdiden basılmaya hazır

Türkiye'de il sayısının artırılması ve yeni plakaların dağıtılmasına yönelik senaryolar gündemdeki sıcaklığını korurken, yasal coğrafi kriterleri ve nüfus sınırını tam anlamıyla karşılayan 24 şanslı ilçe netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen bölgesel projeksiyon ve demografi çalışmalarına göre, bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için bazı katı kurallar aranıyor.

Mevcut yasal mevzuata göre; ilgili ilçenin toplam nüfusunun en az 100 bin sınırını aşması ve bağlı olduğu mevcut il merkezine coğrafi olarak en az 30 kilometre mesafede bulunması zorunluluk arz ediyor.

Yayımlanan idari kriter raporları, ekonomik olarak ne kadar gelişmiş olursa olsun il merkezine 30 kilometreden daha yakın olan veya nüfusu 100 bin barajına takılan birçok ilçenin süreç dışında kaldığını gösteriyor.

Belirlenen kriterler; yalnızca düz bir nüfus yoğunluğunu değil, aynı zamanda şerit uzaklığı, ekonomik büyüme hacmi, lojistik hatlar ve mevcut ulaşım altyapısının bağımsız bir il merkezini idari ve mali olarak finanse edebilme yeteneğini de ölçüyor.

TÜİK verilerine göre yasal sınırları birebir karşılayarak il statüsü almaya uygun bulunan ilçeler ve güncel nüfus sayıları küçükten büyüğe şu şekilde sıralandı:

Yüksekova (Hakkari): 121.314

Midyat (Mardin): 125.791

Polatlı (Ankara): 131.894

Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036

Kozan (Adana): 132.572

Ünye (Ordu): 135.914

Kahta (Adıyaman): 136.769

Ergani (Diyarbakır): 141.098

Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136

Konya Ereğli (Konya): 158.010

Nazilli (Aydın): 162.156

Cizre (Şırnak): 166.290

Bandırma (Balıkesir): 169.476

Erciş (Van): 170.209

Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000

Edremit (Balıkesir): 176.251

Fethiye (Muğla): 187.332

İskenderun (Hatay): 228.149

Manavgat (Antalya): 266.480

Siverek (Şanlıurfa): 277.399

İnegöl (Bursa): 306.004

Çorlu (Tekirdağ): 306.939

Tarsus (Mersin): 358.510

Alanya (Antalya): 371.547

Hükümetin masasında bekleyen bu idari düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, bu ilçelerin bağlı olduğu illerin sınırları yeniden çizilecek ve Türkiye'nin idari yapısı köklü bir değişime uğrayacak.

