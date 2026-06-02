Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen bölgesel projeksiyon ve demografi çalışmalarına göre, bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için bazı katı kurallar aranıyor.
Türkiye’de il olması beklenen 24 ilçe belirlendi: Plakaları şimdiden basılmaya hazır
Türkiye'de il sayısının artırılması ve yeni plakaların dağıtılmasına yönelik senaryolar gündemdeki sıcaklığını korurken, yasal coğrafi kriterleri ve nüfus sınırını tam anlamıyla karşılayan 24 şanslı ilçe netleşti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Mevcut yasal mevzuata göre; ilgili ilçenin toplam nüfusunun en az 100 bin sınırını aşması ve bağlı olduğu mevcut il merkezine coğrafi olarak en az 30 kilometre mesafede bulunması zorunluluk arz ediyor.
Yayımlanan idari kriter raporları, ekonomik olarak ne kadar gelişmiş olursa olsun il merkezine 30 kilometreden daha yakın olan veya nüfusu 100 bin barajına takılan birçok ilçenin süreç dışında kaldığını gösteriyor.
Belirlenen kriterler; yalnızca düz bir nüfus yoğunluğunu değil, aynı zamanda şerit uzaklığı, ekonomik büyüme hacmi, lojistik hatlar ve mevcut ulaşım altyapısının bağımsız bir il merkezini idari ve mali olarak finanse edebilme yeteneğini de ölçüyor.
TÜİK verilerine göre yasal sınırları birebir karşılayarak il statüsü almaya uygun bulunan ilçeler ve güncel nüfus sayıları küçükten büyüğe şu şekilde sıralandı:
Yüksekova (Hakkari): 121.314
Midyat (Mardin): 125.791
Polatlı (Ankara): 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036
Kozan (Adana): 132.572
Ünye (Ordu): 135.914
Kahta (Adıyaman): 136.769
Ergani (Diyarbakır): 141.098
Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136
Konya Ereğli (Konya): 158.010
Nazilli (Aydın): 162.156
Cizre (Şırnak): 166.290
Bandırma (Balıkesir): 169.476
Erciş (Van): 170.209
Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000
Edremit (Balıkesir): 176.251
Fethiye (Muğla): 187.332
İskenderun (Hatay): 228.149
Manavgat (Antalya): 266.480
Siverek (Şanlıurfa): 277.399
İnegöl (Bursa): 306.004
Çorlu (Tekirdağ): 306.939
Tarsus (Mersin): 358.510
Alanya (Antalya): 371.547
Hükümetin masasında bekleyen bu idari düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, bu ilçelerin bağlı olduğu illerin sınırları yeniden çizilecek ve Türkiye'nin idari yapısı köklü bir değişime uğrayacak.