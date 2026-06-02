CHP kurultay davasında verilen “mutlak butlan” kararın olduğu hafta piyasalarda sert hareketlilik yaşandı.

Bu karar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, toplam rezervlere de yansıdı.

22 Mayıs ile sona eren haftada 160,17 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 168,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervler de aynı dönemde 52,1 milyar dolardan 47 milyar dolara kadar geriledi.

Swap hariç net rezervler de 30 milyar doların altına kadar geldi. 22 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler 28,7 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 37,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.