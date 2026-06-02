Havalimanlarında ucuza su satmak yasaklandı: Kahvenin yanında ikram bile edemiyor

Havalimanlarında ucuza su satmak yasaklandı: Kahvenin yanında ikram bile edemiyor

Havalimanlarında her dönem eleştiri konusu olan fahiş fiyat politikası, bu kez yasaklamayla gündemde. Havalimanında ucuz su ve sandviç satımına yasak getirildi

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
0,33'lük suya 90 lira, sandviçe 450 lira vermek zorunda kalan vatandaşlar ucuz işletmeye gittiğinde şoka uğradı.

Sözcü'den Ali Can Polat'ın haberine göre, Gaziantep Havalimanı'nda yeni açılan bir al-götür içecek işletmesi, açıldığı günlerde suyu 50 liradan, sandviçleri ise 250 liradan satıyordu.
Kahvelerin de ortalama 200 liradan satıldığı işletme yolcular tarafından yoğun talep gördü.

Ancak bu durum uzun sürmedi. Çünkü havalimanındaki diğer işletmelerde en ucuz su 90 lira, sandviçler 450 lira, kahve, bitki çayı gibi içecekler ise 300-400 lira civarında satılıyor.

İKRAM BİLE YASAK

Kurban Bayramı'nda Gaziantep'e giden yolcular, havalimanı standartlarında uygun fiyatlı sayılabilecek fiyatlarla ürün satan bu işletmeye gittiğinde su ve sandviç satılmadığını gördü.

Bu işletmenin su ve sandviç satmasının havalimanı yönetimi tarafından yasaklandığı öğrenildi. Öyle ki işletme Türk kahvesinin yanına ikram olarak verilen suyu bile bulunduramıyor.

Bu duruma tepki gösteren bir yolcu, “Resmen vatandaş ucuz hizmet alamasın diye özellikle uğraşmışlar. Bu adam bu fiyata satabiliyorsa, yan dükkandaki de satabilir ama bilerek satmıyorlar. Bizde de kimse ses çıkarmadığı için gücü olan bizi böyle köle gibi kullanıp istediği fiyata ürün sattırıyor” dedi.

Yasal değil, suç işliyorlar

Havalimanı yönetiminin aldığı iddia edilen bu kararın yasal olmadığını söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Bir işletmenin rekabet koşullarını zorlayan bir hamle yaparken bu şekilde bir yasakla karşılaşması yasadışı bir yolla engellenmiş. Havalimanı işletmesinin bu hareketi ticaret hukukuna da tüketici haklarına da aykırı” dedi.

FAHİŞ FİYATLA DÜNYADA ÜN YAPTIK

Türkiye'de havalimanlarındaki fiyatlar yerli yolcuların yanı sıra yabancıların da tepkisini çekiyor. Daha önce İstanbul Havalimanı'nı kullanan yabancıların 'fahiş fiyat' videoları dünyada gündem olmuştu.

