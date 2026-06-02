Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaş zamlarına çevrildi. Cuma günü açıklanacak olan mayıs ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek; kesin zam oranını belirlemek için ise geriye sadece haziran ayı verisi kalacak.
Emekli ve memur temmuz maaş zammında rakamları açıkladı
Daha önceki tahminleri ile maaş zamlarını bilen Faruk Erdem, katıldığı bir canlı yayında emekli ve memur temmuz maaş zammı için net rakamları açıkladı. Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %18 - %19 civarında bir artış öngörürken, memurlar için %15 - %16 seviyesini tahmin etti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, katıldığı A Haber canlı yayınında temmuz zammı senaryolarını ve masadaki rakamları değerlendirdi.
Daha önceki tahminlerinde başarı sağladıklarını hatırlatan Erdem, Merkez Bankası’nın beklenti anketi ve piyasa tahminleri doğrultusunda 6 aylık enflasyonun %18 ile %19 arasında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti:
"Şu an elimizde %14,64’lük 4 aylık kesinleşmiş bir veri var, yani bu oran zaten cepte. Cuma günü açıklanacak mayıs enflasyonunun %1,80 - %2 civarında gelmesi öngörülüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 5 aylık enflasyon farkı %16'yı aşmış olacak. Nihai netleşme için haziran verisini bekleyeceğiz ancak genel tablo 6 aylık enflasyonun %18-19 bandında olacağını gösteriyor."
Mevcut formüllere göre enflasyon farkı hesaplandığında, farklı çalışan ve emekli grupları için ortaya çıkan tablo şu şekilde:
"SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacakları için maaşlarında %18 - %19 civarında bir artış öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaba katıldığında, bu grubun zam oranının %15 - %16 seviyesinde kalması bekleniyor."
Erdem, bu oranların tamamen enflasyon verilerine dayandığını, hükümetin olası bir müdahalesinin dengeleri değiştirebileceğini vurguladı:
"Haziran veya temmuz başında hükümet bir karar alıp oranları eşitleyebilir ya da masaya bir refah payı ekleyebilir. Bu tamamen siyasi iradenin kararı olacak. Ancak mevcut enflasyon tahminleri üzerinden gidecek olursak; en düşük memur maaşının 70.000 TL’nin üzerine çıkmasını, 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının ise 30.000 TL sınırına yaklaşmasını bekleyebiliriz."
Cuma günü mayıs ayı verilerinin ilan edilmesiyle birlikte, temmuz ayı maaş tablosunun büyük oranda netlik kazanması bekleniyor.