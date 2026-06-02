MLS Araştırma 29-31 Mayıs tarihlerinde, 26 ilde 2 bin 360 vatandaşa "Bu pazar genel seçim olsa,
hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankette CHP'nin oylarının bölündüğü görüldü.
Mutlak Butlan'dan sonra yeni anket MLS'den: Herkes bu sonuçları konuşuyor
MLS Araştırma yeni anket sonuçlarını paylaştı. "Mutlak Butlan" kararı sonrası seçmen eğilimlerinin araştırıldığı yeni ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz? " diye soruldu. Vatandaşlar ilk kez o yanıtta birleşti. Herkes bu sonuçları konuşuyor...
MLS Araştırma'nın 2 ay önce yaptığı yerel seçim anketinde CHP'nin oyların yüzde 32'sini alarak birinci çıktığı ankette AK Parti yüzde 30 ile ikinci parti olmuştu.
"Mutlak Butlan" kararının ardından CHP genel başkanlığı düşen Özgür Özel'in yerine, CHP eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesiyle CHP'nin oylarının düştüğü görüldü.
Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeki yerini korurken; MLS Araştırma'nın yeni anketinde CHP'nin oyunun yüzde 17,2'ye düştüğü, vatandaşların yüzde 14'ünün olası 'Özgür Özel'in kuracağı yeni parti'ye oy vermesi dikkat çekti. AK Parti'nin ise oylarını yüzde 32,7'e yükselttiği görüldü.
MLS'nin yeni anketinde diğer partilerin altığı oy oranları ise şöyle;
DEM Parti: Yüzde 8,1
MHP: Yüzde 7,8
İYİ Parti: Yüzde 5,3
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 4,0
Zafer Partisi: 3,4
Saadet Partisi: 2,0
Yeniden Refah: 1,9
Anahtar Parti: 1,5
Diğer: 2 ,1
Vatandaşlar yüzde 14'ünün ilk kez olası 'Özgür Özel'in kuracağı yeni parti'ye oy vereceğini belirttiği MLS'nin yeni anketi sosyal medyada da gündem oldu.