A Millî Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası öncesinde Kadıköy'de oynanan hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık net bir skorla mağlup etti.
Milliler için çarpıcı analiz: Hayal kurduran kadro
2026 Dünya Kupası hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup eden A Millî Futbol Takımımızın performansını değerlendiren teknik direktör Sinan Kaloğlu, Ay-Yıldızlı ekibin geçiş oyunundaki gücüne dikkat çekerken jenerasyonun potansiyeline vurgu yaptı.
Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Fanatik'e yaptığı analizde müsabakanın teknik detaylarını ve millî takımın son durumunu değerlendirdi.
"FARKLI SKORDAN ZİYADE ORTAYA KONAN OYUN UMUT VERİCİ"
Sinan Kaloğlu, Kuzey Makedonya karşısında elde edilen galibiyetin ötesinde, sergilenen oyunun ve bireysel performansların gelecek adına umut vadettiğini belirtti.
Teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu karşılaşmada temel amacının Dünya Kupası öncesi alternatif oyuncuların durumunu görmek olduğunu ifade eden Kaloğlu, şu analizi paylaştı:
"İlk yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan A Millî Takım, hem hücumda hem de savunmada doğru bir görüntü sergiledi. Orkun Kökçü ve Can Uzun’un merkezdeki pozisyon alışları pas akışını hızlandırırken, Oğuz Aydın’ın çizgi kullanımı ve savunmaya verdiği destek takımın hücum çeşitliliğini artırdı. Blok aralarında sürekli topla buluşan Can Uzun ise oyunun yönünü değiştiren isimlerden biri oldu."
"MÜTHİŞ BİR JENERASYONA SAHİBİZ"
Türkiye'nin son derece değerli, hızlı ve cesur bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgulayan Kaloğlu, geçiş oyunundaki başarının büyük rakiplere karşı ciddi bir avantaja dönüşebileceğini ifade etti.
Ancak turnuva seviyesi için sadece geçiş oyununun yeterli olmayacağını belirten deneyimli teknik adam, set hücumlarının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti:
"Dünya Kupası seviyesinde sadece geçiş oyunu yetmez. Kapanan savunmalara karşı kenar organizasyonlarını, sızma koşularını, penetre aksiyonlarını, ikiye birleri ve üçe ikileri daha etkili kullanabilen bir takım haline gelmemiz gerekiyor. Organize set hücumlarını geliştirebildiğimiz ölçüde çok daha güçlü bir Millî Takım izleyeceğiz."
SAVUNMA GEÇİŞLERİ VE MOMENTUM UYARISI
Takımın enerjisinin ve coşkusunun üst seviyede olduğunu belirten Kaloğlu, savunma geçişlerinde yaşanabilecek aksaklıklara ve oyun disiplinine dair şu uyarılarda bulundu:
"Hücumda topu kaybettiğimiz anlarda reaksiyon süremizi kısaltmalı ve topu daha hızlı geri kazanmalıyız. Aksi halde geniş alanda yakalanmak Dünya Kupası seviyesinde ciddi problemler yaratabilir. Enerjimiz, coşkumuz ve Millî forma tutkusu üst seviyede. Ancak bazen maçın momentumunu duygularla değil, akılla yönetmek de gerekiyor. Bu dengeyi kurabildiğimiz takdirde Türkiye, Dünya Kupası’nda birçok rakip için ciddi tehdit olacaktır."