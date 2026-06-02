Milliler için çarpıcı analiz: Hayal kurduran kadro

"İlk yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan A Millî Takım, hem hücumda hem de savunmada doğru bir görüntü sergiledi. Orkun Kökçü ve Can Uzun’un merkezdeki pozisyon alışları pas akışını hızlandırırken, Oğuz Aydın’ın çizgi kullanımı ve savunmaya verdiği destek takımın hücum çeşitliliğini artırdı. Blok aralarında sürekli topla buluşan Can Uzun ise oyunun yönünü değiştiren isimlerden biri oldu."