Yemek sipariş platformlarının restoranlardan kestiği ve yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen yüksek komisyon oranları esnafı batma noktasına getirdi. Aracı platformların hiçbir riske girmeden kazancın yarısına ortak olmasına isyan eden bir esnaf, "1000 TL’lik satış yapıyoruz, 400 TL beyefendilerin" sözleriyle sektörü sarsan acı gerçeği özetledi.

KAZANCIN YARISI ARACI PLATFORMA GİDİYOR

Sipariş uygulamalarının uyguladığı yüksek hizmet bedeli politikası, gıda enflasyonunu körükleyen en büyük gizli maliyetlerden biri haline geldi. Özellikle uygulamanın kendi kurye hizmeti kullanıldığında, kesinti oranları doğrudan yüzde 30 ile yüze 40 seviyelerine tırmanıyor. Buna bir de platform içinde görünür kalabilmek için zorunlu tutulan "Joker" indirimleri, reklam giderleri ve vergiler eklenince, esnafın cebine batan bir maliyet kalıyor.

Sektör analizlerine göre; bugün bir dijital uygulama üzerinden verilen 1000 TL'lik bir siparişten, tüm kesintiler düşüldükten sonra restoran işletmesine sadece 400 ila 500 TL arasında komik bir net tutar kalıyor. İşletmeler, bu devasa zararı dengeleyebilmek için menü fiyatlarını fahiş oranda artırmak zorunda kalıyor ve bu durum doğrudan tüketiciye "gıda enflasyonu" olarak yansıyor.

"180 LİRALIK PİLAVA 120 LİRA KARGO ÇIKIYOR"

Sistem altındaki ezilişini ve emeğinin sömürülüşünü dile getiren bir esnaf, dijital platformların hiçbir emek harcamadan kâra ortak olmasını şu sözlerle eleştirdi:

“Benden yüzde 40 komisyon alıyorlar. Gelip benimle burada terliyorlar mı? Ben 180 liraya pilav satıyorum, 120 TL kargo ücreti çıkıyor. 1000 TL’lik satış yapıyoruz, 400 TL beyefendilerin.”