CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tarihi grup toplantısında ekonomik krizden mutlak butlana, iç politikadan dış politikaya birçok konuda açıklamalarda bulundu. "Biz mutlak butlan kararının hiçbir yerinde yokuz" diyen Erdoğan'a, "Ergenekon ve Balyoz kumpasında neredeysen bugün de CHP kumpasının içerisindesin" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Meclis çok grup toplantıları gördü, çok kalabalık toplantılar gördü ama bugün buradaki tabloyu daha önce görmedi. bu bir grup toplantısına katılım değildir. Bu partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı yürüyüşe geçme, tarihin doğru tarafında durma toplantısıdır.

Siz sokağı bilen, sokağı duyanlarsınız. Bizim görevimiz tepkileri bu yüce çatının altına taşımak değildir. Bizim görevimiz kumpasları yıkmaktır.

GEZİ DİRENİŞİ

Gezi direnişinde hayatını kaybeden evlatlarımızı rahmetle anıyorum. O günlerde hepimizin yerine orada olan, çatışmayı değil kardeşliği savunan, ağaçları, İstanbul'u savunan dayanışmadan bir yargı kumpası çıkarttılar. Bu vesileyle Can Atalay, Mine Özerden, Osman Kavala, Tayfun Kahraman... Çok yakında kavuşacağız...

"DERİN BİR EKONOMİK KRİZİN İÇERİSİNDEYİZ"

Hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz. her ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız. Milletimizin ağır ekonoımik kriz altında ezildiğini hepimiz biliyoruz. Çok yönlü bir krizin içerisindeyiz. Açlık sınırının 35 bin 200, yoksulluk sınırının 115 bin 100 liraya yükseldiğini gördük. Tüm devlet memurlarının yoksulluk sınırının, emekli ve emekçilerin açlık sınırının altın olduğu bir krizin içerisindeyiz.

İnsanca yaşamın mümkün olmadığı bir dönemin içerisindeyiz. Haritada yerini bilmeidğimiz ülkelerde enflasyon türkiye2den iyi durumdadır. Milletin sesini kesen, milletin sesini kesenlere şunu hatırlatmak isterim. Türkiye'nin 1 aylık enflasyonu dünyanın 100 ülkesinin 1 yıllık enflasyonundan yüksektir.

Devletin 30 yıl önce verdiği diplomayı birisine rakip olmasın diye iptal eden bir yerde devletin sözü nereye kadar sürer?

Bir büyük paradigma değişimi, yani onlar gitti Türkiye onları geride bıraktı, hukuk tanımazları, yenemediklerini hapse attıranları, sadece iktidarını sürdürmek için hukuku yok sayanları göndermeden, millet kazandı demeden bu kriz bitmeyecektir.

"KORKULARI TÜRKİYE'Yİ KAZANMAMIZIN KORKUSUDUR"

Bu açlık ve sefalete çözüm bulamayacaklarını görenler kendilerini düzeltmek ve ders almak yerine CHP'ye kumpas kuruyorlar. Partiyi adaysız, seçimi alternatifsiz bırakmak istiyorlar. Değiştirme umudunun kırıldığı bir demokrasiye dönmek istiyorlar. Ne yaşıyorsak, yaşadıklarımızın hepsi kulakta çınlayan, asla kabullenilmeyen bir direniştir. Doğrusu milletin dediği olur. Kendi sözü İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Bu söz doğrudur. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazanmasından duyulan korkudur. Şimdi yaşanan yerel seçimleri kazanan partinin iktidara gelmesinden duyulan korkudur.

"KAYBETMEYİ HAZMEDEMEDİLER"

3 yıl önce bu kara düzeni değiştirmek için hep birlikte yola çıktık. O seçimde Erdoğan kendisi açısından böyle bir risk görmediği ve istediği gibi bir seçime gitmeyi başardığı için başımıza bunlar gelmiyordu. O seçimi kaybettik ve kahrolduk. Bu salonda seçimin ertesi sabahı ağlamayan, bir kez daha kaybetmeyi hazmedebilecek kimse yoktur bu salonda. İşte bu anlayış; Bir daha kaybetmemeliyiz diyen, yeter diyen anlayış... CHP değişirse Türkiye değişir diyen anlayış... Bir değişim yaşandı. O seçimi kazananıyla kaybedeniyle... Boynunda bir şeref madalyası vardı. Bizim kurultayımızda ilk kez bir siyasi partinin Genel Başkanı ilk kez seçimle değişti. O gün o görevi bırakmayı bilseydi (Kemal Kılıçdaroğlu) madalyası daha büyük olacaktı.

"KORKU İKTİDARA GELECEĞİZ KORKUSUDUR"

Biz görevi devraldık...Doğru adaylarla, doğru kampanya ve stratejiyle CHP büyük değişimden 4-5 ay sonra %38 oyla, 40 yıl sonra AKP'yi yenen ilk parti oldu. İşte bu yüzden bu değişimin rüzgarını, kararlılığı ve azmi görenler, iktidarı değiştireceğimizi görenler, kendi adaylığımın peşinde koşmadığımı, milletin istediği adayı adaylaştırdığını görenler, baskılardan sonra sıra bize geldi demek yerine bu görevi yapabilecek ve Erdoğan'ı yenecek diyen bizleri görenler; Seçimleri alacağız diyerek korkarak harekete geçtiler.

Butlancılar ne dedi? Biz alıştık kaybetmeye, Koltğu bize verin biz yine kaybederiz dediler. Karşımızda 31 Mart seçimlerini hazmedemeyenler ve 4-5 Kasım Kurultayını hazmedemeyenlerin ittifakı vardır. Mutlak Sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır.

"DARBEYE TARAF OLUNMAZ, KARŞI OLUNUR"

Erdoğan bu davanın hiçbir yerinde yokuz diyor. Bize haksız, kendilerince yakışmayacak bir FETÖ yakıştırması yapanlara söylüyorum... Ergenekon Balyoz kumpaslarında nerede duruyorsan bugün de orada duruyorsun.

Şuanda iki CHP görüntüsü var. Bir tarafta butlancılar, diğer tarafta partisi ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar... Bugün burada oturanların meziyetleri kaybetse de demokrasiye sahip çıkmak, kaznınca ayırmadan millete hizmet etmek, kazanmak için sadece kendine güvenmek, günü geldiğinde kazanma umuduyla iktidara yürümek varken; diğer tarafta iktidarla yürümeyi tercih edenler var.

Onları tanımıyorsunuz. Bugün genel Merkez'deki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil. TGRT'den 1,5 yıldır maaş alan, 1,5 yıldır yalanları köpürten birisi... Gelmiş partide basın dnaışmanı olmuş. Sizin helal paralarınızla alınan araçlara "Haram" diyecek kadar yerin dibine geçmiş oturuyorlar orada.

Bizden birileri değil, başkaları oturuyor orada başkaları... İftiracı, rüşvetçi bir avukat partinin çatısında oturup "arınma başladı" diyor.

Bu mesele CHP meselesi değil, rejim meselesidir. Erdoğan; 15 Temmuz'a kadar şımarttıkların, altına tank verdiklerin, ne istedilerse verdiklerin, bu ülkeye darbe yaptı. Darbe gecesi ilk telefonu ben açtım AKP'ye; Dedim ki yeneriz yeniliriz, yarışırız o ayrı. Ama darbecilere teslim olmayız. Demokrasinin arkasındayız dedik. Ertesi sabah önümüzde tebrik ziyaretlerinde duranlar şunu hatırlasın; Biz en büyük rakibimize darbe yapıldığında "Biz burada duramayız" dedik. Biz bu meselenin tarafı değiliz diyen Erdoğan; darbeye taraf değil karşı olunur!

Anlaşılıyor ki kurultayı iptal etmenin delilleri yok. Şimdi yeni delil aramaya çalışıyorsunuz. Alnımız ak, başımız dik. Sizin tek adaylı partilerinizde delegelere kol saati hediye edildiği kurultaylardan değildir bu kurultay. İstediğiniz delili arayın

ERDOĞAN, TRUMP'TAN İCAZET ALIYOR

Trump Erdoğan'da olmayanı veriyor, her istediğini alıyor. Ne o? Meşruiyet... 19 Mart darbesinden önce aradı Trump'tan icazet aldı. Mutlak Butlan darbesinden önce yine aradı izin aldı Trump'tan. Ekime kadar ömrü var onun Ekim'e...

DEVLETLE MİLLETİ YARIŞTIRIRSANIZ MİLLET KAZANIR

Bir de çıkmışlar bu yapılanlara derin devlet diyorlar. 3-5 kişinin çıkarına bir devler aklı olamaz. Hakkaniyetle yönetirsen millet devleti büyütür. Devletine hizmet eder. Şehit gelir, vatan sağolsun der. Ama milletle devleti yarıştırırsan and olsun ki bu millet kazanır.

AYRINTILAR GELECEK

VEKİLLER 2 SAAT ÖNCE GELDİ

Milletvekilleri Mahmut Tanal, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut, grup toplantısı öncesi YENİÇAĞ'a özel açıklamalarda bulundu.

Mahmut Tanal:

TBMM iç tüzüğü 18. maddesinin 2. fıkrasında "Siyasi partilerin gruplarının kuruluşu ve yönetimiyle ilgili düzenleme partilerin iç tüzüğüne bırakılmıştır" diyor. Bizim tüzüğümüzde yazanları uyguladık. Milletvekili olmayan kişiler meclis grubunda yer almaz. Biz iç tüzüğümüzde yazanları uyguladık. Tamamen tüzüğümüz doğrultusunda hareket ettik grup başkanımızı Özgür Özel olarak belirledik. Şuanda Türkiye'de seçimi kaldırmak istiyorlar. Bizim mücadelemiz hukuk devleti ve demokrasi mücadelesidir. Tüm vatandaşlarımız Özel'i takip etmeye devam etsinler.



Burhanettin Bulut:

Spekülasyonlar vardı, salon kapatılacak gibisinden. Biz de bunların önüne geçip önlem almak için erken geldik. Bu ülkenin birçok sorunu var. Halkımızın sorunları var. Bizim o sorunlara ilişkin önerilerimiz var. Siyaseti bugün siyasetçiden alıp yargı kollarıyla yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de yapılan bu müdahaleler demokrasiye zarar vermiştir.

