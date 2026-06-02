Commerzbank analisti Barbara Lambrecht’in yayımladığı rapora göre, küresel emtia piyasası 2026 yılının ilk çeyreğinde tam 400 bin ton arz fazlası verdi. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verileriyle de tescillenen bu durum, rafine üretim artışının ciddi bir ivme kazanmasından kaynaklandı.
Piyasalarda rüzgar tersine dönecek: Ne altın ne gümüş 14 bin dolar olacak
Derleyen: Züleyha Öncü
Dünya genelinde elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji altyapılarına kadar stratejik bir öneme sahip olan bakır emtiasında, kısa vadeli görünüm ile orta vadeli beklentiler arasında tam bir makas açılması yaşanıyor. Piyasalar şu an tam anlamıyla "bakıra doyulmuş" bir görüntü sergilerken, Commerzbank uzmanları bu durumun fırtına öncesi sessizlik olduğunu savunuyor.
Dünyadaki bu üretim patlamasına ise şu iki ülke liderlik etti:
Çin (Rafine bakır tesislerindeki kapasite artışı)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Yeni devreye giren merkezler)
Bu iki devin üretimi pompalamasıyla birlikte, pazardaki arz fazlası 2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla tam üç katına çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Küresel bakır talebi ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 seviyesinin altında kalarak oldukça zayıf ve cansız bir büyüme kaydetti.
SANAYİCİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Kısa vadedeki arz bolluğu yanıltıcı. Maden ocaklarındaki yavaşlama, önümüzdeki aylarda rafine tesislerini ham maddesiz bırakacak. Talep canlandığında piyasada sert bir tedarik krizi baş gösterecek.
Tüketim Şahlanıyor, Maden Çarkları Yavaşlıyor
Peki, piyasada bu kadar çok bakır varken fiyatlar neden uçacak? Analist Barbara Lambrecht, arz ve talep dinamiklerinin orta vadede tamamen tersine döneceğini öngörüyor.
Lambrecht'e göre, tüketim cephesindeki ivmelenme çok yakında küresel maden üretim büyümesinin yavaşlamasıyla çakışacak.
Maden üretim bandındaki bu kaçınılmaz yavaşlama beklentisi, bakırda beklenen devasa fiyat artışının temel makroekonomik zeminini oluşturuyor. Sıkılaşan piyasa koşulları, emtia endekslerini doğrudan yukarı yönlü tetikleyecek.
Commerzbank'tan Şok Hedef: 14 Bin Dolar!
Alman finans kuruluşu, emtia pazarındaki bu yapısal dönüşümün fiyat adımlarını tahmin edilenden çok daha fazla hızlandıracağını belirtiyor. Lambrecht, pazar dengesinin aniden sıkılaşmasıyla birlikte bakır fiyatlarının 2026 yılı sonunda ton başına 14 bin dolara ulaşacağını hesapladı.
Bu durum, sanayide ham madde maliyetlerinin katlanması anlamına geliyor.