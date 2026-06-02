Anasayfa Ekonomi Miras paylaşımında yeni dönem: Ev, arsa ve tarla satışında köklü değişim

Miras kalan ev, arsa ve tarlaların mahkeme kanalıyla satışında kurallar tamamen değişiyor. Yeni yargı paketi taslağına göre, taşınmaz ihalelerinde ilk aşama sadece mirasçılara açık olacak. İhaleyi kazanıp parasını yatırmayarak süreci kilitleyenlere ise yüzde 5 idari para cezası uygulanacak.

Miras kalan ev, arsa ve tarlaların paylaşılamaması durumunda sulh hukuk mahkemeleri aracılığıyla yapılan zorunlu satış süreçlerinde köklü değişikliklere gidiliyor. Hazırlanan yeni yargı paketi taslağıyla, aile mülkiyetini korumayı ve ihalelerdeki suiistimalleri engellemeyi amaçlayan yeni kurallar devreye giriyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, gayrimenkul hukuku uzmanlarının da desteklediği yeni yasa taslağının getirdiği kritik düzenlemeler ortaya çıktı.

Mevcut yasal uygulamada, ortaklar arasında anlaşma sağlanamadığında taşınmazlar doğrudan elektronik ortamda genel açık artırmaya çıkarılıyor ve bu ihalelere dışarıdan üçüncü şahıslar da serbestçe katılabiliyordu.

Tüm paydaşların mirasçı olduğu gayrimenkullerin satışında ilk ihale yalnızca mirasçılar arasında organize edilecek.

Eğer bu ilk aşamada mirasçılar arasında bir uzlaşı ya da satış gerçekleşmezse, taşınmaz genel katılıma açık ikinci bir ihaleyle dışarıdan üçüncü kişilerin alımına sunulacak. Bu hamleyle özellikle aile konutları ve tarım arazilerinin aile mülkiyeti yapısının korunması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, icra ve ortaklığın giderilmesi ihalelerinde yapay fiyat artışları yaparak süreci sabote edenlere karşı çok daha sert yaptırımlar öngörüyor.

İhaleyi kazanmasına rağmen yasal süresi içinde parayı yatırmayan kişilerin sadece başlangıçta verdikleri teminat bedeli irat (gelir) kaydediliyordu.

Yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, ihale bedelini ödemeyenlerin teminatı yanacağı gibi, ayrıca sundukları teklif tutarının yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek. Böylece ihaleyi sonuçsuz bırakma girişimlerinin ve hukuki süreçleri kasıtlı olarak uzatmanın önüne geçilecek.

Taslakta yer alan dikkat çekici bir diğer idari değişiklik ise ortaklığın giderilmesi davalarındaki teminat muafiyetlerine yönelik oldu.

Yeni dönemle birlikte, taşınmaz üzerinde halihazırda pay sahibi olan mirasçılar da ihaleye dahil olmak istediklerinde, tıpkı dışarıdan katılanlar gibi teminat yatırmakla yükümlü tutulacak.

Gayrimenkul hukuku uzmanları, ihalelerin ilk etapta sadece aile bireylerine hasredilmesinin aile içi mülkiyet haklarını koruyacağını, yeni getirilen caydırıcı cezaların ise mahkeme kanalıyla yapılan satışlardaki zaman kayıplarını büyük ölçüde azaltacağını belirtiyor.

