Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

"YAŞANANLAR CHP'YE YAKIŞMIYOR"

-Ülkemiz, siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemden geçiyor. Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı.

-Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır.

-Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli.

"BÖLÜNMÜŞ BİR CHP ALGISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

-Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmasına şahit olunmaktadır.

"ABD BİR AN ÖNCE İRAN'DAN ÇEKİLMELİ"

-ABD bir an önce İran'dan çekilmelidir. Trump savaşı bitirsin. İnsanlık daha fazla endişe etmesin. Madem uluslararası kuruluşlar yetersiz, yeniden inşaa etmeyi konuşalım. İşe önce İsrail'in barbar rejimini değiştirmek ve Natanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.

-ABD, İsrail'e destek vermekten vazgeçmeli, baskı uygulamalıdır.

-Son dönemlerde bazı belediyeler üzerindeki iddialar vehameti göstermiştir. Kamu kaynaklarını istismar bir düşkünlük halidir. Hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir.

"CHP'NİN BİR GÜNDEM YARATMA ÇABASI İÇİNDE PATİNAJ YAPMASI GEREKSİZ"

-CHP kendi arınmasını yapmalı ve durulmalıdır. Siyaset daha şeffa bir düzene taşınmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. CHP'nin bir gündem yaratma çabası içinde patinaj yapması gereksizdir.

-Terörsüz Türkiye'de birçok yol kat ettik. Provokasyonlara aldırmadan devam edeceğiz. Türkiye'yi süper güç yaratmak için çalışacağız. Gayret bizden himaye Allah'tandır.