ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası öncesinde geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın turnuvada mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu resmi olarak duyuruldu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği ve ay-yıldızlı formayı D Grubu karşılaşmalarında temsil edecek aday kadroda şu isimler yer alıyor:

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

KALECİLER: Uğurcan, Mert, Altay.

SAVUNMA: Abdülkerim, Çağlar, Eren, Ferdi, Merih, Mert, Ozan, Samet, Zeki.

ORTA ALAN: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih.

HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper, Can Uzun, Deniz, İrfan Can, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.