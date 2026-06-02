ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası öncesinde geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın turnuvada mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu resmi olarak duyuruldu.
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 26 kişilik aday kadroda bu video ile açıklandı:
Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği ve ay-yıldızlı formayı D Grubu karşılaşmalarında temsil edecek aday kadroda şu isimler yer alıyor:
A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU
KALECİLER: Uğurcan, Mert, Altay.
SAVUNMA: Abdülkerim, Çağlar, Eren, Ferdi, Merih, Mert, Ozan, Samet, Zeki.
ORTA ALAN: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih.
HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper, Can Uzun, Deniz, İrfan Can, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.