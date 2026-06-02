Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Erdoğan, kamu maliyesinin yönetilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek "Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı hepimiz sorumluyuz. Yerel yönetimlerdeki skandallar mazur görülemez" şeklinde konuştu:

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayıştay’ımızın değerli başkanı ve üyeleri, kıymetli Sayıştay mensuplarımız, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sayıştay’ın 164. kuruluş yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Sayıştay Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir.

Sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ifade etmek isterim. İnsan için cemiyet düzeni içerisinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı kurumların muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir.

Bizim zihin haritamızda insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkü yani temeli olarak devleti gören ecdat insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir.

Geçmişteki savrukluğun bedelini çok çektik. Devletin varlık gayesi adalettir.

Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin basıl hortumlandığını hepimiz biliyoruz ve unutmadık.

Tabi burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine göz yummuyoruz. Tavrımız duruşumuz gayet nettir. Kamu malinde 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. FETÖ'nün Türk ekonomisine bedeli 350 milyar dolar.

Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı hepimiz sorumluyuz. Yerel yönetimlerdeki skandallar mazur görülemez.

Sayıştay’dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı’nın inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere Sayıştay’ımızın, idarenin takdir yetkisini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkânına sahip Sayıştay’ımızın, veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum."