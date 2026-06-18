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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 18 Haziran 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR'DE 3. DALGA OPERASYON: GENEL SEKRETERİN MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada haksız mal edinimi ve açıklanamayan para transferleri iddiasıyla 3. dalga operasyonu yapıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer'in mal varlığına el koyulurken 9 kişi adliyeye sevk edildi.

8 ÜNLÜNÜN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI: SONUÇLAR BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli kişilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

İDDİA: CEMİL TUGAY CHP'DEN İSTİFA EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şu sıralar Meclis grubuyla toplantıda olduğu ve CHP'den istifa edeceği öne sürüldü.

GÖKHAN GÜNAYDIN'IN TEDBİR KARARI KALDIRILDI: GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ DEVAM EDECEK

CHP'den kesin ihracı istenen isimler arasında yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın, grup başkanvekilliği görevine devam edecek.

ORDU TRABZON VE RİZE RİSK ALTINDA: OSMAN BEKTAŞ’TAN KARADENİZ SAHİLİ İÇİN 6,6 UYARISI

Prof. Dr. Osman Bektaş, Ordu, Trabzon ve Rize’nin sadece bölgedeki faylardan değil kilometrelerce uzaklıktaki büyük fay sistemlerinden de etkilenebileceğini belirterek uyarılarda bulundu. AFAD verilerine işaret eden uzman sahil kesimlerindeki zayıf zeminlerin deprem etkisini büyütebileceğini söyledi.

DEPREMZEDELERİ DE HEDEF ALMIŞTI...CUMHURİYET VE ATATÜRK'E YÖNELİK SÖZLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce depremzedelerle ilgili sözleri nedeniyle kamuoyunda tepki çeken sosyal medya yayıncısı Fatih Yeresacan’ın, bu kez Atatürk, Cumhuriyet ve Atatürkçüler hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Özellikle TikTok üzerinden yaptığı yayınlar çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

ÖZEL HABER YENİÇAĞ

RASİM ARI AK PARTİ'YE GEÇİŞ DİLEKÇESİNİ VERDİ: AKIN GÜRLEK ETKİSİ

İYİ Parti’den AK Parti’ye geçeceği yerel basında iddia edilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye geçiş dilekçesini verdiği öğrenildi. Arı’nın iktidar partisine geçişinde hemşehrisi olan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in etkisi olduğu belirtildi.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

TOPRAK AĞASI AHMET TÜRK’ÜN SORUNU... / ARSLAN BULUT

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Eş Başkanı Ahmet Türk, “Kürtler ne istiyor diyorlar, kendimden örnek veriyorum. Kürdistan’da geniş toprağı olan bir ailenin çocuğuyum. Ama kimliğim yok. Dilim yok. Halkım yok sayılıyor. İşte Kürt sorunu benim.” dedi.

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP VE PEZEŞKİYAN TARİHİ ANLAŞMAYI İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi ve yaptırımların kaldırılması sürecinde yeni bir dönemi başlatan 14 maddelik mutabakatı imzaladı. Trump, anlaşmaya Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren anlaşmanın imzalandığı Versay Sarayı’nda imza attı.

ABD VE İRAN İMZALARI BEKLENENDEN ERKEN ATTI: İSVİÇRE’DE NE OLACAK?

ABD ve İran savaşı bitiren imzaları beklenenden erken attı. Mutabakata atılan imzalar sonrası İsviçre'de yapılması beklenen tören ve görüşmelerin akıbeti merak konusu oldu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin anlaşmanın uygulanması için ilk müzakerede bir araya geleceğini açıkladı.

BERLİN’İ SARSAN RAPOR: ALMANYA’NIN İSTİHBARAT RAPORUNDA “MİT DETAYI”

Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (LfV Berlin) yayımladığı yıllık raporda; kentte en aktif yabancı istihbarat servislerinin Rusya, İran, Çin ve Türkiye'ye ait olduğu belirtildi. Raporda casusluk, siber saldırı, sabotaj ve dezenformasyon faaliyetlerinin yüksek tehdit oluşturduğu vurgulandı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

SPK'DA ÜST DÜZEY 4 DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Mahmut Sütcü’nün SPK başkanı olarak göreve başlamasının ardından bugün itibarıyla üç daire başkanı ve bir başkan yardımcısı görevden alındı.

HAKEM HEYETİNDEN EMSAL KARAR: YANLIŞ YAKITIN FATURASI AKARYAKIT İSTASYONUNA ÇIKTI

Kayseri'de aracına motorin yerine yanlışlıkla benzin doldurulan bir sürücü, Tüketici Hakem Heyeti'ne giderek tarihi bir zafer kazandı. Heyet, istasyonun "ayıplı hizmet" sunduğuna hükmederek sürücünün zarar bedelinin kuruşu kuruşuna sürücüye ödenmesine karar verdi.

EMEKLİLER DİKKAT: KİMLERİN MAAŞINDA KESİNTİ YAPILIYOR? UZMAN İSİM AÇIKLADI

SGK uygulamalarındaki değişiklikleri köşesine taşıyan Noyan Doğan, 2008 sonrası sigortalıların emeklilikte çift maaş alamayacağını açıkladı. Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte, geçmiş prim borcu olan emeklilerin maaşlarından yüzde 25 oranında kesinti yapılmaya başlandı.

SGK UZMANI EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ, KÖK MAAŞ HESAPLADI

SGK uzmanı Özgür Erdursun temmuz zam oranlarını kümülatif veriler üzerinden ilan etti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13.7 ila yüzde 14 arasında bir artışın kesinleştiğini belirten Erdursun, en düşük emekli aylığı için yasal düzenleme uyarısı yaptı.

SPOR YENİÇAĞ

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL OLDU

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni teknik direktörünü FBTV ekranlarından canlı yayında açıklandı. Açıklamaya göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

3 BÜYÜKLERDE DE FORMA GİYMİŞTİ: BATSHUAYİ, SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlıların, Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen golcü Batshuayi ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.