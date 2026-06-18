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Kaynak: Haber Merkezi

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Bölgesi’ndeki üç il için deprem riskine dikkat çekti. Ordu, Trabzon ve Rize’nin yalnızca yakın çevrelerindeki fay hareketlerinden değil, yüzlerce kilometre uzaklıktaki fay sistemlerinden kaynaklanan depremlerden de etkilenebileceğini belirten Bektaş, “AFAD sahilde, sağlam zemin için yer sarsıntı şiddetini ve en büyük depremi 6,6 olarak öngörmüştür” dedi.

Sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme paylaşan Bektaş, Ordu, Trabzon ve Rize’nin hem yakın hem de uzak deprem kaynaklarının etkisi altında bulunduğunu ifade etti.

EN BÜYÜK DEPREM 6,6

Bektaş, “AFAD sahilde, sağlam zemin için yer sarsıntı şiddetini 0,2-0,3 g veya en büyük depremi 6,6 olarak öngörmüştür” ifadelerini kullandı.

“Ordu-Trabzon-Rize yakın ve uzak deprem kaynaklarından nasıl etkileniyor?” sorusunu yanıtlayan Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yakın kaynaklar (0-10 km): Karadeniz Sahil Fay Sistemi’nin ürettiği küçük ve orta büyüklükteki depremler.

Karadeniz Sahil Fay Sistemi’nin ürettiği küçük ve orta büyüklükteki depremler. Orta ve uzak kaynaklar (50-300 km): Kuzey Anadolu Fayı, Kuzeydoğu Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremler.

Kuzey Anadolu Fayı, Kuzeydoğu Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremler. Zemin etkisi: Bu deprem kaynaklarından gelen, özellikle düşük frekanslı (uzun periyotlu) sismik dalgalar, sahil kesimlerindeki alüvyon ve dolgu zeminlerde büyüyerek daha yüksek şiddette hissedilebiliyor.

Bektaş, bu durumun sonuçlarını ise şöyle sıraladı:

- Yamaçlarda heyelanların tetiklenmesi

- Dolgu alanlarında oturma ve yanal kaymaların gelişmesi

- Gevşek zeminlerde oturma ve yanal kaymaların oluşması

Bektaş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ordu-Trabzon-Rize için deprem tehlikesi yalnızca yakın faylardan değil, yüzlerce kilometre uzaktaki büyük fay sistemlerinden gelen uzun periyotlu dalgaların sahil dolguları ve zayıf zeminlerde büyümesiyle de şekillenmektedir. Bu nedenle AFAD sahilde, sağlam zemin için yer sarsıntı şiddetini 0,2-0,3 g veya en büyük depremi 6,6 olarak öngörmüştür.”

ORDU-TRABZON -RİZE

Yakın ve uzak deprem kaynaklarından nasıl etkileniyor?

🔹 Yakın kaynaklar (0-10 km): Karadeniz Sahil Fay Sistemi'nin ürettiği küçük ve orta büyüklükteki depremler.

🔹 Orta ve uzak kaynaklar (50-300 km): Kuzey Anadolu Fayı, Kuzeydoğu Anadolu Fayı ve — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 18, 2026

KARADENİZ İÇİN DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Bektaş, daha önce yaptığı açıklamalarda da “Doğu Karadeniz sahili deprem üretmez” algısının doğru olmadığını vurgulamıştı. Bölgedeki tektonik yapının aktif olduğunu hatırlatan Bektaş, alüvyon zeminlerin olası hasarları artırabileceğini ifade etmişti. Bektaş, “Karadeniz sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalı” uyarısında bulunmuştu.

Trabzon ve Rize açıklarında mikro deprem kümelenmelerinin sürdüğünü belirten Bektaş, “2024 yılında 4,8 büyüklüğündeki Rize-Çamlıhemşin depremi ve ardından Arhavi heyelanı meydana geldi. 2025’te Trabzon açıklarında yaşanan 3,2-3,5 büyüklüğündeki depremler bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 büyüklüğündeki depremle büyümeye devam ediyor” dedi.