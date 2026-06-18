Altın piyasasında yön arayışı devam ederken, Almanya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deutsche Bank'ın varlık yönetim kolu DWS, son dönemde rekor seviyelerden geri çekilen altın fiyatlarının yatırımcılar açısından önemli bir alım fırsatı yaratabileceğine dikkat çekti.
Gram altının 8 bin lira olacağı zaman belli oldu: Dev şirket tarih verdi
Alman varlık yönetim şirketi DWS, altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin yatırımcılar için fırsat sunduğunu ifade etti. Kurum, gram altının ne zaman 8 bin lira ve üzerine çıkacağını duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Kurumun haziran ayı raporunda, önümüzdeki 12 aylık dönemde altının güçlü bir yükseliş potansiyeli taşıdığına vurgu yapıldı. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizlikler ve para politikalarına ilişkin beklentiler, bu öngörünün temel dayanakları arasında gösterildi.
DWS: YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN ÜÇ KRİTİK FAKTÖR VAR
DWS'ye göre altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek en önemli unsurların başında ABD'de 2027 senesinde gündeme gelebilecek faiz indirimleri geliyor. Bunun yanı sıra doların değer kaybetme ihtimali ve merkez bankalarının altın alımlarını devam ettirmesi de fiyatlar üzerinde destekleyici etki yaratabilir.
Bu beklentiler doğrultusunda kurum, ons altının Haziran 2027 tarihinden itibaren 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu projeksiyon, piyasadaki en iddialı tahminlerden biri olarak öne çıkıyor.
BU PROJEKSİYONUN GRAM ALTINA YANSIMASI NASIL OLUR?
Dolar kurunun 46,00 TL seviyesinde sabit kaldığı (kur korumalı ya da yatay seyrettiği) varsayımı altında, DWS'in 5.400 dolarlık ons hedefinin gram altına yansıması şu şekildedir:
Hedef Ons Altın: 5.400 Dolar
Dolar/TL (Sabit): 46,00 TL
Hesaplama: (5.400 / 31,1) X 46$
Potansiyel Gram Altın: ~7.987 TL
CİTİ DE TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ
Altın ile ilgili iyimser beklentiler yalnızca DWS ile sınırlı değil. Citi de kısa vadeli fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etmişti.
ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşmadan sonra banka, 0-3 aylık dönem için ons altın tahminini 4 bin dolardan 4 bin 500 dolara çıkarttı. Citi, 6-12 aylık dönem için 5 bin dolarlık hedefini ise değiştirmedi.
PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE
Öte yandan yatırımcılar bugün duyurulacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmış durumda. Karar öncesinde piyasalarda temkinli bir hava hakim.
Faiz kararı öncesinde ons altın 4 bin 331 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fed'den gelecek mesajların, önümüzdeki dönemde altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.