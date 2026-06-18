İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı eski partisi AK Parti’ye geri dönüyor. Edinilen bilgilere göre, Arı’nın yaklaşık bir ay önce geçiş dilekçesinin AK Parti’ye verdiği öğrenildi. Arı’nın 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılarak AK Partiye katılımının duyurulması bekleniyor.

AKIN GÜRLEK ETKİSİ

İktidar partisine geçiş için uzun süredir temaslarda bulunduğu aktarılan Arı’nın Nevşehirli olan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması ile bu temaslarını sıklaştırdığı ve Gürlek’in söz konusu transferde etkili olduğu öğrenildi. Gürlek ile yaptığı temaslar sonucunda AK Parti’ye geçmesinin kesinleştiği belirtilirken son dönemde hükümet ile Nevşehir Belediyesi arasında kurulan uyumlu çalışma ilişkisi ve yapılan ziyaretlere de dikkat çekildi.

Yakın çevresinden sızan bilgilere göre ise, Arı’nın çevresine AK Parti’ye geçiş gerekçesini "Nevşehir’e daha etkin ve hızlı hizmet götürebilmek" şeklinde ifade ettiği belirtiliyor.

AKPARTİ’DEN SEÇİLİP İSTİFA ETMİŞTİ

Rasim Arı, 2019–2021 yılları arasında AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış ve 2021’de partisinden istifa etmişti. Arı’nın kendisinden önceki AK Partili Başkan Hasan Ünver dönemine yönelik yolsuzluk soruşturması sürdürmüş önceki dönem belediye başkanını araştırması, dönemin AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile ters düşmesi neden olmuştu. Yaşananların ardından Arı’nın istifa etmişti. Bir süre bağımsız kalan Arı, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin adayı olarak seçimi kazanmıştı.